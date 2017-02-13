Из России с любовью: необычные статьи российского экспорта (ФОТОЛЕНТА)

Принято считать, что основу экспорта России составляют товары топливно-энергетического комплекса: нефть, газ, нефтепродукты и немного электроэнергии.

Так оно и есть, но постепенно их доля снижается. В 2013 году на ТЭК приходилось 68 процентов экспорта, а в январе–ноябре 2016 года — 57 процентов.

Экспорт других товаров и услуг — например, зерна и ПО — стабильно растет. В то же время Россия продает за рубеж немало продукции, которая в списке экспортных товаров выглядит несколько неожиданно.

В прошлом году ямальские оленеводы поставили в Китай рога на общую сумму в миллион долларов. В Китае рога оленей применяются в фармацевтике и для производства пищевых добавок.

В Китае российское мороженое пользуется большим спросом. Поставки неуклонно увеличиваются. В первые восемь месяцев 2016-го экспорт мороженого в КНР вырос на 267 процентов.

Читайте также: «Мороженое, которое привез Путин» — о бизнесе по-китайски (ФОТО)

Рынок торговых автоматов расширяется со скоростью 10 процентов в год. Всего в Европе установлено 4,5 миллиона вендинговых машин, продающих ежегодно продукции на десятки миллиардов долларов. Хотя спрос на торговые автоматы велик и в России, низкий курс рубля стимулирует экспорт.

В 2016 году Россия стала крупнейшим экспортером кориандра в мире, обогнав конкурентов — Индию, Болгарию, Украину, Сирию, Иран, Италию и других поставщиков.

За восемь месяцев 2016-го Россия экспортировала больше кориандра, чем за весь прошлый год: 43,5 тысячи тонн (в 2015-м — 31,5 тысячи тонн).

В России около 100 компаний-производителей лазеров. Стоимость продукции, выпускаемой российской лазерной отраслью, оценивается в 10 миллиардов рублей в год.

Значительная часть вывозится за рубеж, в том числе в США, Францию, Японию и Южную Корею.

Хотя Россия больше закупает судов, кое-что все же идет на экспорт. В первую очередь речь идет о буксирах и толкачах — они востребованы, в частности, в скандинавских странах.

«Парагвайский чай» мате давно уже не экзотика в России. А вот его экспорт удивляет. Впрочем, объемы пока крайне невелики — всего на 3 тысячи долларов. В то же время экспорт вырос сразу на 200 процентов.

Российские средства для волос — как взрослые, так и детские — популярны и в странах СНГ, и в некоторых государствах дальнего зарубежья.

Производство и поставки шампуней из России ведут такие транснациональные корпорации, как L’Oreal и Unilever.

В прошлом году, согласно данным Российского экспортного центра, отечественные кондитеры в январе–ноябре 2016 года поставили за границу 141 тысячу тонн шоколадных изделий на сумму 427 миллионов долларов.

Всего за 11 месяцев на экспорт ушло 370 тысяч тонн кондитерских изделий общей стоимостью 813 миллиона долларов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост — 7 процентов.

Особым спросом российский шоколад пользуется в Казахстане и Китае.

Многие «импортные» промышленные товары давно уже изготавливаются в России. Некоторые поставляются и за границу.