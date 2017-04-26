Иванка Трамп заявила о непричастности к решению отца нанести удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по авиабазе в Сирии после консультаций на самом высоком уровне в Вашингтоне, заявила советник главы Белого дома и его дочь Иванка Трамп. Об этом сообщает ABC News.

Иванка Трамп отметила, что сообщение в прессе о том, что она каким-то образом повлияла на решение отца, «это некорректная интерпретация событий». Советник сказала, что разговаривала с отцом после химатаки в Идлибе и он разделил её точку зрения относительно того, какие меры следует принять Вашингтону, но «решение главы государства не может основываться на голых эмоциях».

«Считаю, что любому человеку было тяжело смотреть на те фотографии, которые мы все видели и не испытывать потрясение», — добавила Иванка Трамп.

Ранее, как уже сообщало EADaily, британская Independent написала, что на решение Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии в значительной мере повлияла его дочь Иванка. Газета ссылается на источники, знакомые с содержанием дипломатического донесения, направленного британским послом в Вашингтоне Кимом Даррохом премьер-министру страны Терезе Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону.

В телеграмме говорится, что Иванка Трамп была потрясена фотографиями мирных жителей, погибших в результате предполагаемого применения химического оружия в провинции Идлиб, в которых США и их союзники обвинили правительство президента Сирии Башара Асада.

В ночь на 7 апреля вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому «Шайрат» в провинции Хомс. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака Идлиба. Однако доказательств этому Вашингтон до сих пор не представил.