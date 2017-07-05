Иван Лизан: Хунта боится утерять заинтересованность США в нынешней Украине

Обозреватель «Однако. Евразия» Иван Лизан в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Во-первых, киевская власть очистила информационное поле. Во-вторых, она зачистила поле политическое. Все так или иначе играю по правилам, которые установила киевская власть. В-третьих, власть сделает все возможное, чтобы выдавить население из страны. Наиболее политически активные выехали, многие просто свернули любую деятельность и ушли во внутреннюю миграцию, перестали представлять какую-либо угрозу для власти», — сказал он.