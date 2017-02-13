Иван Лизан: В Киеве на очередную годовщину Майдана готовятся масштабные неонацистские митинги

Политолог Иван Лизан в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Я глубоко убежден, что это угольная блокада Донбасса представителями так называемых добробатов, которые пытались интегрировать в нацгвардию, но не до конца – это не более чем попытка выбить деньги из киевских властей. Всем понятно, что Украина покупает уголь у Донбасса. Вся прибыль от закупок этого угля оказывается в кармане Порошенко», — сказал Иван Лизан.