Иван Лизан: В Киеве на очередную годовщину Майдана готовятся масштабные неонацистские митинги
Политолог Иван Лизан в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Я глубоко убежден, что это угольная блокада Донбасса представителями так называемых добробатов, которые пытались интегрировать в нацгвардию, но не до конца – это не более чем попытка выбить деньги из киевских властей. Всем понятно, что Украина покупает уголь у Донбасса. Вся прибыль от закупок этого угля оказывается в кармане Порошенко», — сказал Иван Лизан.
Также Иван Лизан подчеркнул, что в Киеве на третью годовщину Майдана готовятся масштабные неонацистские митинги.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: Блокада Донбасса; Война на Донбассе; Гражданская война на Украине; Иван Лизан
По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/ivan-lizan-v-kieve-na-ocherednuyu-godovshhinu-majdana-gotovyatsya-masshtabnye-neonacistskie-mitingi/