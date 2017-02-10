Иван Лизан. О побочных эффектах телевидения

Стараниями преимущественно федеральных СМИ, ряд жителей Российской Федерации обезумели и стали рассматривать события в мире как одно поистине исполинских масштабов политическое шоу.

В данном шоу российская армия браво и без потерь бьёт бородачей в Сирии, а солдаты Новороссии крошат направо-налево украинских солдат. При этом, создаётся иллюзия, что достичь победы можно было бы без особых проблем если бы не трусость тех, ради кого напрягается мощ…ь всей России – сирийцев и жителей Донбасса.

Сирийская армия, непрерывно воюя с 2011 года, после очередного поражения от тех, с кем не могут справиться ВС Ирака и Турции, силы США и курды, объявляется трусливой и ни к чему негодной. Зарывшиеся в землю солдаты ДНР, держащие оборону третий год, — храбрые люди, но их предало их же население, которое, как полагают обезумевшие, трусы так как армия республик не достигла 100 тысячной отметки не опрокинула ВСУ к Киеву.

А коль они все – и сирийцы, и республиканцы – трусы, то и масштабной помощи недостойны. И две войны превращаются в аналог эпического голливудского кинополотна, которое показывают в вечерний прайм-тайм в выпусках новостей, которое поглощают обыватели вприкуску с попкорном.

Весь украинский кризис на экранах федерального ТВ превратился в какой-то фарс: украинцы стали безвольными баранами, которые неспособны изменить свою жизнь не потому что против них вся сила государственной репрессивной машины и парамилитарных структур, щедро спонсируемых олигархами, а потому что они идиоты и трусы.

Доходит до умопомрачения: 68-летняя бабуля-железнодорожница рассказывает, что украинцы – трусы и, окажись она, на месте куликовцев в Одессе, показала бы Киеву где раки зимуют. И самое печальное – переубедить их невозможно.

Федеральный телевизор при чрезмерном употреблении аудиовизуальным способом так же лишает разума, как и телевизор украинский. Чрезмерное увлечение политическими шоу, где обсуждение проблемы в погоне за рейтингами превращается в фарс и балаган, приводит сперва к чрезмерному возбуждению зрителя, а затем, в лучшем случае, к его усталости от происходящего и желания абстрагироваться от новостей, а в худшем – к расчеловечиванию и превращению в новостного наркомана, получающему невообразимое удовольствие от того, что где-то кто-то кого-то убивает, калечит или просто десятки миллионов человек страдают от обрушения государства и провала в нищету.

То, что теперь творится на федеральном ТВ с его бесконечными болтологичекими шоу – тупик. Но в тупик этот телевизор пришёл после того, как власть в Москве окончательно запуталась и перестала понимать, что ей делать с Украиной.

И выйти из тупика без осознания того, что делать с Украиной, Сирией и какой должна быть Российская Федерация, невозможно.