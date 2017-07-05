Италия разогрета до предела и даст убийце-неонацисту пожизненный срок (ВИДЕО А. Шария)

Украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий продолжает следить за ситуацией вокруг задержанного в Италии украинского неонациста Виталия Маркова.

Напомним, он задержан по подозрению в убийстве итальянского журналиста и фотографа Андреа Роккелли.

Как и предполагалось, у Маркова оказалось два паспорта: украинский и итальянский, его мать уехала на заработки более десяти лет назад, после чего легализовалась и забрала сына из Украины.

Прокомментировав тщетность митингов украинских неонацистов у посольства Италии в Киеве, Анатолий переходит к обзору итальянских СМИ.

Итак, что же говорят на итальянском ТВ о задержанном Маркове?

«Иначе как убийцей Виталия не называют», — комментирует Шарий.

Судя по сюжетам итальянских телеканалов, которые приводит Анатолий, Маркова представляют циничным убийцей, утверждая, что «жертвы сопротивлялись, но он добивал их, пока не убил».

Националистические карательные батальоны по итальянскому ТВ называют «незаконной милицией».

«Создается впечатление, что итальянское общество разогрето до предела. И что сейчас волнует итальянцев в последнюю очередь — это реакция украинской власти, украинской прокуратуры, дипкорпуса и всех остальных», — говорит Шарий.

«Это будет очень интересно. Пока что я смотрю и я вижу четкое пожизненное заключение», — делает вывод Анатолий.

Читайте также: «АТО» могут скоро отменить, — Парубий