Италия должна вернуть Россию в формат G8, — итальянский политик

Италия должна приложить все усилия для возвращения формата «большой восьмерки» с участием России, считает бывший глава Еврокомиссии, бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

«Думаю, задача Италии как страны-председателя „семерки“ состоит в том, чтобы сделать все возможное для постепенного возвращения России к работе в формате G8. Основная причина для восстановления отношений с Россией состоит в необходимости занять позицию раньше, чем это сделает американский президент», — написал Проди в своей статье в газете Messaggero.

По его словам, сейчас возможное приглашение РФ на саммит «семерки» в мае кажется все более выполнимой задачей в свете «неожиданных и почти невероятных» шагов Дональда Трампа по налаживанию отношений с Владимиром Путиным.

Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой «восьмерку», но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать.

Проди отметил, что необходимость вернуться к формату «восьмерки» продиктована осознанием того, насколько слабо изолирование России, включая санкции, послужило урегулированию кризиса в Донбассе и насколько серьезен стал вклад Москвы в обеспечение безопасности и борьбу с терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке.

«Прежде всего, нужно будет понять, сможет ли Путин принять приглашение (на саммит G7) без обязательств по снятию санкций в отношении России», — заявил экс-премьер, добавив, что не отрицает сложности этого пути.

«Европейская политическая инициатива мне видится делом не только необходимым, но и своевременным», — заключил политик.

Ранее в январе Проди призвал европейцев немедленно отменить антироссийские санкции, не дожидаясь того, что первым это сделает новый президент США. В пользу отмены санкций и возвращения к формату G8 с участием Москвы не раз высказывался глава итальянского МИД Андженлино Альфано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Италия призывает вернуть Россию в G8