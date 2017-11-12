Историю России фальсифицируют с самого верха





О 100-летии Октябрьской революции умолчали все высшие ветви власти. Президент, Правительство, Госдума. Хотя в последней имеется вторая по численности фракция, для которой это событие родное.

Умолчание о важных исторических событиях — один из методов фальсификации.

Фальсифицировать историю, как мы знаем, можно по разному. Можно прямо искажать факты. Или манипулировать ими. А можно просто о них не вспоминать.

Этим приёмом часто пользуется Запад. Например, они в три горла орут о достижениях и победах союзников, и, в первую очередь, американцев, во Второй Мировой войне. Они — главные победители гитлеровской Германии. А остальные — так, где-то за углом покуривали. Их как бы и не было. Они вроде и не воевали.

В России это называют фальсификацией. И справедливо. Мы доподлинно знаем, что основные тяготы войны с Гитлером, самые большие жертвы и потери понёс Советский Союз. Об этом говорят все факты. Но на Западе о них не вспоминают. А если о них не вспомнили, значит, для западной аудитории их нет, они не существуют.

И вроде бы западные медиа ничего не искажали, не фальсифицировали, они лишь честно сообщили только часть фактов о Второй Мировой войне. А на выходе, тем не менее, мы имеем и искажение, и фальсификацию истории.

А это ведёт, как заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» в апреле этого года, «к разобщению стран и народов, к появлению новых разделительных линий, формированию образа врага».

Да, фальсификация фактов о Второй Мировой войне, ведёт «к разобщению стран и народов».

А к чему ведёт фальсификация истории России? Наверное, как минимум, к разобщению народов внутри страны.

Октябрьская революция — не фунт изюма. А тут ещё и юбилей. И не какой-нибудь, а 100-летний. Что тут скажешь о величайшем событии XX века, коренным образом повлиявшем на весь ход мировой истории? Собственно, и Вторая Мировая — это следствие Великого Октября. Ну, и что тут скажешь?

Три высшие ветви власти так и не нашли что сказать.

А сказать хоть что-то было бы надо. Или хоть вспомнить. С отменой красного дня в календаре 7 ноября никуда не делось. И с этой датой, с этим событием нам жить всегда. Как с крещением Руси. Куликовской битвой. Полётом Гагарина.

И ведь мало что замалчивают, так ещё и изворачивают историю шиворот на выворот (тоже один из методов фальсификации). О параде на Красной площади 7 ноября 1941 года, с которого военные колонны уходили прямиком на фронт, — вспоминают, говорят. А о том, что парад проходил в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, — ни гу-гу. Что бойцы шли защищать Родину и завоевания Великого Октября — ни слова. Такая у нас история.

Конечно, вспоминать об Октябрьской революции не просто. Кулуарно попытались это сделать 7 ноября руководители фракций в Госдуме. Единоросс Сергей Неверов даже признал, что Октябрьская революция внесла существенные изменения не только в историю нашей страны, но и в мировую историю. И призвал «видеть не только ошибки, но и достижения».

— Итоги революции надо изучать и относиться к ним с уважением, — подчеркнул Неверов.

Правильные слова. Но кто их услышал. Ты, да я, да мы с тобой.

Взять, скажем, США. Для них война во Вьетнаме не самые светлые страницы отечественной истории. Однако президент страны вспомнил об этом «мрачном событии», и поздравил нацию с 50-летием войны во Вьетнаме. И поприветствовал «храбрых ветеранов Вьетнама, которые на службе нации и в защиту свободы сражались против распространения коммунизма и защиты свободы вьетнамского народа».

Трамп сообщил, что установил 29 марта Днём ветеранов вьетнамской войны. Он призвал «никогда больше не путать личное неодобрение войны с предрассудками в отношении тех, кто с честью носит форму наших вооруженных сил». И поблагодарил тысячи местных, государственных и национальных организаций, предприятий и правительственных структур, которые сотрудничали с федеральным правительством в честь 50-летия войны во Вьетнаме. Благодаря чему многие ветераны Вьетнама и их семьи были лично и публично отмечены и удостоены чести на церемониях в городах страны.

США для нас, разумеется, не пример. Но в данном случае их руководство поступило и по государственному, и по человечески.

Увы, этого нельзя сказать о высшем руководстве России. Хотя и событие у нас было не в пример американскому. Наши просто промолчали. Это тоже политика. Политика умолчания и фальсификации. А такая политика, как правильно говорит наш президент, ведёт «к разобщению стран и народов, к появлению новых разделительных линий, формированию образа врага». Мы через это проходили уже не раз. Нам это надо ещё?

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109998/21287/-