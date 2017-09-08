История с либеральным журналистом, подозреваемом в содействии террористам, взята на контроль депутатами Госдумы (ДОКУМЕНТ)

Ситуация вокруг подозреваемого в содействии радикальным исламистам журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова, о котором накануне рассказывала «Русская Весна», взята на контроль депутатами Государственной Думы.

Член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Журавлев направил депутатские запросы в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и МВД России для проверки причастности Нурматова к содействию террористической деятельности, а либеральной «Новой газеты» — к незаконному трудоустройству иностранца.

Депутат справедливо вопрошает о причинах присутствия Нурматова на территории РФ, «покрывательства» его незаконного нахождения в стране со стороны руководства «Новой газеты» и связей с террористическими группировками России и Узбекистана, если имеются реальные доказательства его вины.

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