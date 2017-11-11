Исторический день: Полный крах ИГИЛ в Сирии (ФОТО)

9 ноября 2017 года войдёт в историю как день освобождения Сирии от боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Благодаря успешным действиям правительственных войск и их союзникам, сегодня все крупные населенные пункты контролируются законными властями, а не шайками головорезов. Конечно же, нельзя забывать о воздушной поддержке, которую оказывали российские летчики сирийским военнослужащим.

Как отметил глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу, в настоящее время отрядами российских и сирийских взрывотехников осуществляется разминирование тех руин, которые оставили после себя джихадисты в Абу-Кемале, Меядине и Дейр-эз-Зоре.

Как известно, 3 ноября Дейр-эз-Зор или как его раньше называли сирийцы — Жемчужина пустыни, был полностью зачищен от террористов. В наступательной операции активное участие принимали «Тигры» генерала Сухейла, уничтожив сотни террористов за несколько суток.

Спастись удалось буквально единицам, которые бежали на остров Хавиджа Кати на реке Евфрат. По предварительным данным, в окрестностях города могут находиться до ста человек. Кроме самих боевиков, на острове укрываются члены семей.

Несмотря на прямую причастность к кровавым преступлениям, вчерашние террористы неожиданно вспомнили о существовании международных правозащитных организаций и обратились к ним.

Видите ли, при ведении боевых действий правительственные войска и их союзники используют тяжелую технику, и вместе с боевиками гибнет мирное население.

Безобидным и даже трогательным словосочетанием «мирные жители» зачастую злоупотребляют западные масс-медиа и различные зарубежные правозащитники. Вероятно, окружение боевиков надеется, что чувствительные фразы в международных институтах позволят избежать наказания.

Однако, чтобы нас не заподозрили в цинизме, расставим все по местам. Вряд ли кто-то собирается целенаправленно уничтожать так называемых мирных женщин или детей. Пусть и близких боевиков.

По сообщению сирийских военных, правительственные войска готовы предоставить гуманитарный коридор с острова Кати. Другой вопрос, готово ли мирное население воспользоваться шансом и покинуть зону боевых действий.

Нельзя также исключать, что семьи игиловцев* давят на жалость под влиянием мужей-боевиков. Тех самых террористов, которые еще несколько дней назад готовы были умереть за высокие идеалы халифата, но в последний момент спасовали и бежали с поля боя. Если это так, то выходит, сейчас эти воины прячутся за спины своих же детей, матерей и жен.

Ну и напоследок. Население Дейр-эз-Зора до войны немногим превышало 200 тысяч человек. Однако за время боевых действий город покинули тысячи реальных (!) мирных граждан, и численность населенного пункта сократилась до нескольких десятков тысяч.

Исключение составляют лишь те горожане, которые три года находились в блокаде игиловцев, но очевидно, что их никто не бомбил. Напротив, российские и сирийские военные оказывали гуманитарную поддержку осажденным, сбрасывая по воздуху продукты питания и питьевую воду. Вряд ли ООН об этом что-то известно.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ террористическая группировка

На фото освобождённый от террористов Дейр эз-Зор.