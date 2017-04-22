Источник: «Адмирал Кузнецов» в ходе ремонта будет серьезно модернизирован

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» после ремонта и модернизации получит ракетный комплекс «Калибр-НК» вместо «Гранита». Об этом в субботу 22 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Во время ремонта и модернизации на авианесущем крейсере его ракетный комплекс «Гранит» будет заменен на ракетный комплекс «Калибр-НК», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что универсальные вертикальные пусковые установки комплекса «Калир-НК» — 3С14 — унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых — «Циркон».

Во время модернизации на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку — там заменят несколько пришедших в негодность котлов.

«Также будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс, чтобы гарантированно обеспечить безопасность взлета и посадки истребителей», — рассказал источник.

Авиагруппа крейсера, добавил собеседник, останется смешанной, в ее состав по-прежнему будут входить тяжелые истребители Су-33 и легкие МиГ-29К/КУБ.

Напомним, что «Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 м, ширина летной палубы — 72 м, полное водоизмещение — 59 тыс. т.

«Кузнецов» вооружен крылатыми ракетами «Гранит», расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля. Корабль несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.

В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии.

С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики «Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 — ночью), при этом были уничтожены более 1 тыс. объектов террористов.