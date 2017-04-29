Истинное лицо миссий Альянса в Прибалтике



28 мая четыре истребителя F-16 и около 100 военнослужащих ВВС Польши прибыли на авиабазу Шяуляй (Литва) для несения дежурства по охране воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии.

Вместе с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon ВВС Германии, находящимися на авиабазе в Эстонии, польские самолеты будут составлять объединенную военно-воздушную патрульную группу НАТО в странах Балтии.

Для обычного человека данный факт может показаться не существенным – ведь НАТО осуществляет данную миссию уже более десяти лет. Однако данное событие все-таки не выглядит столь незначительным как может показаться на первый взгляд.

Во-первых, поляки прилетели в Литву на совершенно новом типе самолета. Если прошлые миссии по охране воздушного пространства стран Балтии осуществлялись с использованием истребителей МиГ-29, то сейчас польская сторона решила обкатать своих пилотов на многоцелевых самолетах F-16, способных работать не только по воздушным, но и по наземным целям.

Во-вторых, ранее, на МиГ-29 поляки использовали исключительно ракеты «воздух-воздух» ближнего радиуса действия Р-60 и Р-73, то на F-16 они планируют использовать не только ракеты ближнего радиуса AIM-9X «Sidewinder», но и ракеты среднего радиуса действия «AMRAAM». То есть, теперь польские самолеты несут не только оборонительное вооружение, но и наступательное, позволяющие им осуществлять атаку воздушных целей на средних дистанциях.

Данные факты, в преддверии совместного российско-белорусского учения «Запад -2017», вызывают много вопросов.

Стоит также отметить, что для пилотов НАТО прибалтийский «полигон» давно уже стал местом для оттачивания своего летного мастерства. Тем более что одним из основных элементов в ходе несения миссии стали полеты на малых высотах.

Проще говоря, представители Альянса открыто показывают, что функции по патрулированию воздушного пространства стран Балтии всего лишь ширма – на самом деле натовские летчики прибывают для отработки совсем иных задач.

В первую очередь, это отработка вариантов прорыва Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России на низких высотах. Не секрет, что над Прибалтикой легко создать бесполетную зону, которая будет контролироваться ЗРС С-300 Беларуси и С-400 России и обеспечивать прикрытие не только своих воздушных рубежей, но и «закрывать» небо над Литвой, Латвией и Эстонией. Этот факт заставляет очень сильно нервничать натовских «ястребов».

К слову, недавняя провокация с нарушением государственной границы Беларуси самолетом со стороны Литвы также имела цель выявить слабые стороны ПВО страны. Все это в очередной раз говорит о том, что воздушное пространство Прибалтийских республик, равно как и наземная территория, рассматривается руководством НАТО как один из вариантов для агрессивных действий по отношению к Союзному государству Беларуси и России.

По подсчетам «Военно-политического обозрения», начиная с 2004 года предполагаемый театр военных действий уже освоило около 450 пилотов Альянса, задействовав за это время более 200 боевых самолетов.

Источник: Николай Астровский

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109901/18348/-