Исследовательское судно ЧФ России затонуло в Черном море

Судно Черноморского флота России «Лиман» затонуло в Черном море после столкновения с другим судном, весь экипаж спасен, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Судно „Лиман“ от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло. Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота в полном составе живы, здоровы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль», — сказали в военном ведомстве.

«Сообщение британского информационного агентства Reuters о якобы пропавших без вести членах экипажа российского корабля „Лиман“ — очередная дезинформация», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что корабль столкнулся с транспортным судном Youzarsif-Н, шедшим под флагом Того. Сразу после получения сигнала SOS в район столкновения были направлены четыре спасательных судна Береговой охраны Турции, в том числе два скоростных катера.

«В 14:48 (время совпадает с московским) российское судно затонуло. Как мы ранее говорили, все российские моряки, 78 человек, спасены и находятся на борту наших катеров береговой охраны», — сообщили в пресс-службе Береговой охраны Турции.

Позднее в турецкой береговой охране уточнили, что часть экипажа с «Лимана» взял на борт Youzarsif-Н.

Инцидент произошел в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор. По предварительным данным, причиной столкновения стала низкая видимость из-за тумана. передает ТАСС.