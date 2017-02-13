Исраэль Шамир. Он хату покинул, пошёл воевать… Бразилец получил 13 лет за помощь Донбассу

Он хату покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Донбассе крестьянам отдать… Постой, там же Гренада? Но эта история – ответка светловской «Гренаде». Рассказ об энергичном и боевом бразильском парне Рафаэле Лусварги, который родился в наше прозаическое время – а ему хотелось бороться с оружием в руках за правое дело. То есть за левое – за дело трудового народа и против американского империализма. Полувеком раньше он пошёл бы в отряд Че Гевары или вместе с кубинскими бойцами освобождал бы Анголу от солдат апартеида. С его иберийской красотой, длинными волосами, прекрасным ростом и мускулатурой он мог бы стать образцом для молодёжи, и его портреты украшали бы майки от Нью-Йорка до Владивостока.

Но с тех пор сменилась парадигма Латинской Америки. Кастро умер, и Куба не в моде. В его родной Бразилии произошёл переворот, законного президента отстранили от власти, медиа заняли крайне антикоммунистическую и одновременно антирусскую позицию. В самой России коммунизм давно отошёл в историю, но за рубежом это не всегда замечают. Проамериканские силы раньше хулили «красную тиранию», а сейчас «путинский режим» – но Россия все равно остается для них «красной».

Искавший правое дело Рафаэль Лусварги уехал в Россию – учить медицину в Курске. А оттуда попал в Донецк. Его увлекла героическая борьба этого маленького региона с крайне правым киевским режимом, который запретил местным жителям говорить на их родном русском языке и навязывал им чуждый культ нацистского коллаборанта Бандеры. Он взялся за оружие и сражался плечом к плечу с донецкими шахтёрами и хлеборобами против фашистских боевиков, посланных Киевом. В 2015-м его ранили в бою, и ему пришлось оставить строй и вернуться в родной Сан-Паулу, в Бразилию.

В Бразилии ему пришлось непросто: антироссийская истерия в прессе, раздутая при президенте Обаме в США, бушевала и там. О войне в Донбассе в Бразилии пишут как о «русском нашествии» или «российской оккупации», хотя, как известно, там нет российских войск. Защитнику Донбасса было нелегко встроиться в новую жизнь. А тем временем не забыла о нём и злопамятная украинская контрразведка и решила ему отомстить, чтобы другим было неповадно становиться на пути жовто-блакитного стяга.

Ему предложили работу – сопровождать суда из Одессы на Шри-Ланку, и он согласился, не зная, что украинские спецслужбы создали специально с этой целью компанию с офисом в Лондоне, которая и послала ему билет в Киев. Друзья предупреждали его, но он не верил – он был простым бойцом, покинул Донбасс в феврале 2015-го, а тут шёл октябрь 2016 года. Мало ли народу воевало в Донбассе? И он поехал в Одессу. Там его схватили и бросили в тюрьму.

Несколько недель назад киевский суд приговорил красавца бразильца к 13 годам заключения. Его помощь восставшему Донбассу Киев приравнял к терроризму.

Но террорист – это кто убивает невинных безоружных людей, чтобы запугать массы и добиться политических результатов. С такими террористами сражаются в Сирии – там террористы взрывают начинённые взрывчаткой автомобили на улицах городов. С такими террористами сталкивались жители Москвы и Лондона – они взрывали бомбы в метро. Не каждый противник – террорист. И уж точно в Донбассе нет террористов – хотя режим так называет всех защитников Донбасса, местных сторонников автономии или независимости.

Эта война трагична, но по-своему легитимна – народ Донбасса имеет право на самоопределение, в особенности после того, как легитимный президент Украины Янукович был свергнут вооружёнными боевиками, а выборы были проведены в условиях запугивания оппозиции. Была своя легитимность и у киевского режима, пытавшегося удержать Донбасс под своей эгидой – хотя эта легитимность рухнула, когда войска режима принялись обстреливать жилые кварталы Донецка и других городов из артиллерии под вымышленным предлогом «борьбы с терроризмом».

Понимая сложности самоопределения республик, Россия призывает стороны к исполнению Минских соглашений, по которым Киев обязался предоставить Донбассу широкую автономию и амнистировать всех ополченцев. Однако киевский режим не исполняет свои обязательства. И захват Рафаэля Лусварги, бывшего ополченца, подлежавшего амнистии по Минским соглашениям – тому лишний пример.

Итак бразилец Лусварги оказался в киевской Лукьяновской тюрьме. Оттуда приходят страшные слухи – что его бросили в камеру к украинским националистам-уголовникам, что его избивают и подвергают насилию. В скором времени суд будет слушать его апелляцию – если он доживёт до того. Трудно надеяться, что украинские суды выпустят из своих когтей ополченца-«террориста». Предоставленный судом общественный адвокат практически не спорил с обвинением. По просьбе Международного союза антифашистов его перевели в одиночку, но после утверждения приговора ему предстоит колония с её уголовными укронацистами.

Грустно и то, что за Лусварги не хотят заступиться и в его родной Бразилии. О нём пишут заметки с заголовком «Хороший коммунист – мёртвый коммунист» (они всех под одну гребёнку коммунистами называют) или «Красный пособник путинского фашизма». Только левая пресса пишет о нём хорошо, но она сейчас малопопулярна. Бразильское отделение Amnesty от него отмахнулось – эта международная организация вписана в Вашингтонский консенсус.

На минувшей неделе в Бразилии вышел репортаж, где говорится, что Лусварги дал признательные показания под пытками. Но нет ни слова о сокамерниках-националистах и угрозах убийства. Мой бразильский друг приводит комментарии под этим репортажем – про «украинский народ, настрадавшийся от тирании коммунистов». Или: «Надеюсь, он сгниёт в тюрьме», «Коммунисты хотят разрушить мир», «За пределами Бразилии законы работают, у террориста нет шансов», «13 лет – это ещё мало», «Там вам не Бразилия».

Видимо, России пока не удалось объяснить всю сложность ситуации в Донбассе даже своим партнёрам по БРИКС, что не странно в условиях гегемонии проамериканских медиа, но обидно.

Ведь когда в 2013 году активистка Greenpeace Ана Паула Масиэл была арестована в Мурманске за атаку на нефтяную платформу, вся Бразилия встала на её защиту. Члены бразильского конгресса писали коллективное письмо в Совет Федерации РФ. Три года прошло – Интернет о ней не забывает. Национальная героиня. В тюрьме провела «сто дней», а уже получила статус «всебразильской страдалицы». Потому что не левая, а «левенькая». Не делала ничего угрожающего «порядку вещей». Одна из публикаций о ней вышла под заголовком «В России нет правосудия».

В случае с Рафаэлем правосудие на Украине сомнений не вызывает. Потому что он по-настоящему левый, и тот факт, что он так же, как и Ана Паула, гражданин Бразилии, значения не имеет. Писем в Раду никто не пишет.

Хочу надеяться, что Рафаэля спасёт ближайший размен военнопленных и что он сможет вернуться к себе домой или в мирный Донбасс. В тюрьмах СБУ томится ещё много заключённых-иностранцев, о которых не говорят на Западе. Они неудобные, ненужные, и чем меньше о них слышно, тем легче формировать общественное мнение против России и непризнанных республик. На войне как на войне.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109228/17184/-