Исраэль Шамир. Ленин тут ни при чем

Бурлит общественность по поводу слов Петра Толстого. Мол, евреи рушили церкви при Ленине, а теперь протестуют против передачи Исаакиевского собора в ведение Русской Православной Церкви. «Махровый антисемитизм!» — возопили рукопожатные. Священники попытались перевести стрелки на злобных большевиков. Сам Петр Толстой не очень-то внятно попытался отыграть ситуацию, — мол, он говорил о выходцах из черты оседлости, а не о евреях, но большого впечатления не произвел. То ли мы не знаем, кто жил в черте оседлости?

Можно понять, и попробовать объяснить суть спора. Исторически евреи всегда были против Христа и церкви. Не всегда с одинаковым пылом, не всегда одинаково рьяно, но всегда против. Еврейство – это анти-церковь, и Иисус Христос – ее главный враг. Когда еврей крестился, то его родные справляли по нем полный траур – как по покойнику. При виде разрушенной церкви верующий еврей должен благословить Господа, низвергнувшего сие. Самый любимый и популярный еврейский манускрипт раннего средневековья – рассказ о блестящей победе Иуды над Христом.

Я уж не говорю о более мрачных страницах средневековья – об убийствах священников и о молитвах во имя скорейшего истребления христиан. Это было давно, и сегодня касается лишь наиболее ретивых иудеев-фундаменталистов.

Сегодняшние евреи этих правил не знают, свинину едят, в синагоге не бывают и молятся не часто. Навряд ли они осознают мрачную антихристианскую традицию своих предков.

Но неприязнь к церкви осталась. Она стала инстинктивной, ее смысл уже неясен, но она унаследована как часть традиции. Было бы хорошо объяснить современным евреям, во что верили их предки, и как они относились к Христу и церкви, и почему. В двух словах – они конкурировали с церковью Христовой, считали себя настоящей церковью, а христиан – самозванцами. Они считали, что только у них есть доступ к Богу, а у гоев – нет. И евреи, и церковь считали себя «Израилем», и претендовали на ту же корону избранности.

Сегодняшние евреи – и евреи 20-х годов – редко это понимали и редко об этом задумывались, а поэтому не понимали и причины своей враждебности к церкви. Провели бы с ними сеанс психоанализа – глядишь, они бы перестроились, но проще бурчать об «антисемитизме». Евреи объясняют свою враждебность церкви – гонениями на евреев или отсталостью церкви, но не истинными причинами.

И поэтому в 20-м веке евреи, отошедшие от своей древней традиции, продолжают бороться с церковью, придумывая каждый раз другие объяснения. А поскольку в обществе всегда есть элементы, противостоящие церкви, евреи обычно находят себе место в этой среде.

В 20-е годы евреи – атеисты и коммунисты – участвовали в гонениях на церковь, и возможно, составляли ядро антицерковного напора. Но евреи равным образом выступали против католической церкви и во Франции конца 19 – начала 20 века, хотя коммунизмом там не пахло. В современной Америке евреи участвуют, если и не ведут, в борьбе против молитв в школе, против празднования Рождества и против христианских символов. А уж американских евреев, капиталистов до мозга костей, в ленинизме не заподозришь.

Коммунизм не обязан быть анти-христианским, хотя так считают митрополит Иларион и Емельян Ярославский. Были коммунисты, стремившиеся соединить эти две доктрины – например, покойный Роже Гароди, ведущий идеолог КПФ, или Геннадий Зюганов. Пока удельный вес евреев в компартии был большим, они боролись против этой тенденции, но сейчас евреев-коммунистов осталось мало, и вряд ли они могут повлиять на курс компартии.

Сегодняшние евреи – борцы против возвращения собора церкви – это либералы, которые унаследовали ненависть к церкви от своих отцов, так и не поняв ее причин. Ленин тут ни при чем, да и черта оседлости ни при чем.

Так что Петр Толстой сделал тривиальное замечание, мол, евреи борются с церковью. Честные евреи ответили бы ему: «А то! Конечно, боремся, как нас учили отцы и деды». А искренние евреи задумались бы, что заставляет их, свободных людей, избавившихся от многих предрассудков, оставаться в плену анти-христианских суеверий своих предков. Глядишь, отказались бы от суеверий и поздравили своих православных соседей с возвращением храма.

Иначе мы и дальше будем лепить ярлыки «антисемит» и «враг Христов», а это никому не нужно.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109228/16858/-