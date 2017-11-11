Испания обвинила «русских хакеров» в каталонском кризисе

Испания в понедельник на Совете министров иностранных дел ЕС поднимет вопрос о возможном вмешательстве хакеров из РФ и других стран в ситуацию в Каталонии, приводит в пятницу слова представителя испанского правительства Иньиго Мендеса де Виго газета El Pais.

«Это (предполагаемые действия хакеров — прим. ред.) серьезный вопрос, в котором демократии придется столкнуться с вызовами современных технологий. Это вопрос, который войдет в повестку следующего совета глав МИД ЕС, на котором министр иностранных дел (Испании, Альфонсо Дастис — прим. ред.) выступит по этой тематике», — сказал он.

При этом представитель правительства отметил, что ЕС следует подойти к проблеме очень серьезно и не допускать, чтобы «иностранные силы… пытались изменить конституционные устои».

В то же время глава министерства обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль отметила, что нельзя с уверенностью утверждать, что именно Россия проводила Интернет-атаки с целью поддержать сторонников независимости Каталонии.

«То, что правительство считает явным, это то, что многие сообщения и заявления в социальных сетях (по Каталонии — прим. ред.) исходили с российской территории.

Я использую конкретное выражение: с российской территории. Это не обязательно значит, что мы считаем, что за этим стоит именно российское правительство… Часть (сообщений в соцсетях — прим. ред.) идет с территории России, часть из других стран, также не входящих в ЕС», — заявила министр.

и El Pais сообщили, что под «другими странами», в частности, подразумевается Венесуэла.

Глава МИД Испании Альфонсо Дастис также подчеркнул, что ясности о том, кто стоит за возможными хакерскими атаками, на данном этапе нет.

«Судя по всему, есть довольно противоречивые данные, согласно которым хакеры из России стоят за действиями, которые нацелены не только на Испанию, а на то, чтобы дестабилизировать ЕС», — приводит его слова El Pais.

Издание утверждает, что «хакеры из России и Венесуэлы занимаются искажением и неверным толкованием информации, связанной с Каталонией и Испанией».

Ранее в газете появлялись материалы о помощи каталонским сепаратистам со стороны «российских хакеров» и о попытках российских СМИ якобы использовать конфликт в Каталонии для ослабления ЕС.

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