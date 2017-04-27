Искандер Хисамов: Украинская власть дает радикалам приятные для них вещи, вроде энергоблокады ЛНР
Журналист, политический эксперт, главный редактор Ukraina.ru Искандер Хисамов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«На Украине идет диалог в первую очередь со своими крайне правыми, радикалами, националистами и так далее – власть все время подкидывает какие-то приятные для них вещи (например, энергоблокада ЛНР – прим. ред.). Процесс этот длится уже три года и ничего удивительного в этом нет», — сказал Искандер Хисамов.
«Блокировали уже все, что могли и довели этот процесс уже до «идеала». Блокировали Крым, продолжают разные виды блокады Донбасса. Все идет в рамках той тенденции, которая наметилась после Майдана», — добавил собеседник News Front.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/04/27/iskander-hisamov-ukrainskaya-vlast-daet-radikalam-priyatnye-dlya-nih-veshhi-vrode-energoblokady-lnr/