Ирина Алкснис. Желающие эмигрировать стали учитывать новое положение России





Опрос ВЦИОМ показал рекордно низкий уровень желающих уехать из России. Но исследование куда интереснее рядом других показателей – внутри слоя россиян, желающих эмигрировать, действительно проявились новые неожиданные тенденции. Они прямо связаны с тем новым положением, которое Россия начала обретать в мире.





Исследование зафиксировало рекордно низкую долю желающих уехать из страны – 10%. В то же время не стоит придавать данной цифре избыточного значения, поскольку это всего на один процент ниже прошлогоднего показателя. С начала 2010-х годов количество желающих эмигрировать неизменно колеблется между 11 и 13 процентами, так что нынешнюю цифру не стоит рассматривать как свидетельство каких-то масштабных сдвигов.

Куда интереснее процессы внутри этих процентов. В этом году там действительно зафиксированы некоторые серьезные изменения.

В вопросе о возможных сроках переезда на целых 10% (с 7 в 2016 году до 17 в нынешнем году) выросло количество людей, которые планируют данный шаг в течение ближайших года-двух. Также существенно – на шесть процентов (с 6 до 12) – увеличилась доля людей, которые рассматривают для себя этот шаг через 10 и более лет. Одновременно с этим резко (почти на 10% в каждом случае) упали показатели тех, что вообще не обдумывал для себя этот вопрос, и тех, для кого по разным причинам невозможно определить предполагаемую дату отъезда.

Не менее показательными стали ответы на вопрос о предпринимаемых действиях в связи с планами эмигрировать. Рост, местами весьма существенный, наблюдается практически по всем пунктам: копят деньги 20% (было 15%), собирают информацию о предполагаемой стране иммиграции 20% (было 14%), учат язык 19% (было 14%), консультируются с уехавшими знакомыми 15% (было 11%). Менее заметный рост присутствует и по другим позициям: от поиска работы за рубежом до получения дополнительного образования. Параллельно на 12% (с 63% до 51%) упало количество тех, кто вообще ничего не предпринимает в связи со своим желанием уехать из страны.

Эти цифры позволяют сделать вывод, что за прошедший год среди людей, желающих эмигрировать, наметился серьезный сдвиг. Существенное их количество перевело это свое желание из аморфной мечты в намеченную цель.

Данное изменение свидетельствует о весьма важном изменении в российском общественном сознании. Нынешнее положение страны (и внутреннее, и на внешней арене) стало восприниматься как долгосрочное. Ожидания (в форме как опасений, так и надежд), что «все рассосется» и ситуация перейдет в какое-то иное состояние, резко снизились. Люди, для которых это неприемлемо, стали предпринимать активные шаги в сторону эмиграции.

Не менее, а в каком-то смысле даже более значимыми стали существенные изменения в общественных настроениях по следующему вопросу – о причинах желания покинуть Россию.

Произошло беспрецедентное падение доли исторически главной причины отъезда из страны – более высокий уровень жизни/зарплаты/пенсии/пособия. Если в прошлом году за этот пункт высказалось 50% желающих уехать, то в 2017-м их доля рухнула до 33%. Зато резко выросли цифры иных причин: социальная защищенность/стабильность – с 7% до 15%, антипатия к власти – с 7% до 15%, более подходящий климат – с 4% до 12%.

Поразительными выглядят цифры по пунктам «Более высокий уровень культуры/другой менталитет» (с 0% до 11%), «Соблюдение прав человека, законодательство» (с 0% до 10%) и «Категорически не нравится жить в России/нравится другая страна» (с 3% до 10%).

Столь масштабные изменения заставляют задуматься о причинах, лежащих в их основе. Теоретически не исключено, что ВЦИОМ внес какие-то существенные изменения в методику опроса (например, изменил формулировки ответов по данному пункту и просто соединил старую и новую версии), а это кардинально повлияло на выбор ответов респондентами.

Однако не исключено, что с момента предыдущего опроса действительно произошли существенные изменения в настроениях людей, которые стремятся покинуть Россию, и тогда зафиксированная ВЦИОМ коррекция говорит о крайне значимых процессах в этом слое российского общества.

Итак, как можно интерпретировать эти цифры?

Фактически они коррелируют с предыдущим выводом – об общественном принятии факта, что нынешнее положение России в мире (вне зависимости от того, оценивается оно респондентами положительно или отрицательно) стало восприниматься как постоянное, причем на длительную перспективу. Причем произошло принятие потенциальными эмигрантами факта, что стабильность и вероятную долговременность данному положению придает общественная поддержка, которую имеет политика властей.

Именно поэтому произошло резкое смещение мотивов желаемой эмиграции с «колбасной» на разнообразные «политические». Причем показательно, что резко набрали не только пункты «власть плохая» (антипатия к власти и несоблюдение прав человека в стране), но и пункты «народ не тот» (не нравится жить в России и более высокий уровень культуры в других странах).

В ситуации подобного «прозрения» вполне органично выглядит интенсификация и перевод в плоскость конкретики усилий по отъезду из страны.

Ну а последними – и не менее яркими – стали ответы на последний вопрос, о желаемой стране иммиграции. Там произошло всего два существенных изменения: заметно упало количество желающих уехать во Францию (с 5% до 1%) и одновременно возросло количество симпатизантов Австралии (с 2% до 7%).

Эти изменения свидетельствуют о вполне прагматичной оценке стремящимися к отъезду людьми ситуации во внешнем мире. Регулярные новости из Франции (от проблем с мигрантами до терактов) сделали ее куда менее привлекательной.

В то же время рост привлекательности Австралии свидетельствует о том, что многие понимают, что то, от чего они хотят сбежать в России, в полный рост присутствует в большинстве других стран. Затерявшаяся на краю земли Австралия воспринимается ими как последний осколок старого доброго Запада, который, есть надежда, избежит поднимающегося мирового шторма, в центре которого находится и Россия.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109412/19353/-