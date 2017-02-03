Иран симметрично ответил США: американским спортсменам отказано в визах

Власти Ирана отказали спортсменам из США во въездной визе. Американские атлеты готовились принять участие в международном турнире по реслингу. Шаг Тегерана стал ответом на иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, отмечают западные СМИ.

27 января Трамп подписал указ, которым запрещается въезд в США на 90 дней всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливается прием Соединенными Штатами беженцев из любых стран мира на 120 дней.

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что Тегеран предпримет симметричные меры.

«Принимая во внимание политику новой администрации США, МИД (Ирана) был вынужден отказать во въезде американской команде по реслингу», — заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми.

Участие американских спортсменов в соревнованиях на территории Ирана планировалось на 16−17 февраля.