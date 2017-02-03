Проишествия 

Иран симметрично ответил США: американским спортсменам отказано в визах

0 коментариев

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми. Фото: IRNA

Власти Ирана отказали спортсменам из США во въездной визе. Американские атлеты готовились принять участие в международном турнире по реслингу. Шаг Тегерана стал ответом на иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, отмечают западные СМИ.

27 января Трамп подписал указ, которым запрещается въезд в США на 90 дней всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливается прием Соединенными Штатами беженцев из любых стран мира на 120 дней.

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что Тегеран предпримет симметричные меры.

«Принимая во внимание политику новой администрации США, МИД (Ирана) был вынужден отказать во въезде американской команде по реслингу», — заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми.

Участие американских спортсменов в соревнованиях на территории Ирана планировалось на 16−17 февраля.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/03/iran-simmetrichno-otvetil-ssha-amerikanskim-sportsmenam-otkazano-v-vizah

Другие новости:

60fj60_1480591443

Боевики ССА в Алеппо пообещали стоять насмерть

0
fmio64_1479529443

Боевики расстреляли протестующих в Алеппо

0
bc5f9k_1465008003

Минобороны ФРГ запретило канцлеру Меркель летать на вертолетах Airbus

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *