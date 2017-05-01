Иорданский «нож в спину» уже наточен: Разведка сообщает о готовящемся вторжении в Сирию (ФОТО)

В субботу, 29 апреля 2017 г., главы внешнеполитических ведомств России и Иордании провели рабочую встречу в Москве.

В ходе переговоров стороны высказались в пользу дальнейших скоординированных усилий по расширению и укреплению в Сирии режима прекращения боевых действий в рамках Астанинского формата. Так же глава Иорданской дипломатии заверил своего российского коллегу в том, что его страна выступает за сохранность суверенитета и целостности Сирийской Арабской Республики.

Однако, как выясняется, слова главы МИД Иордании сильно расходятся с реальностью. Так в течении апреля 2017 г. на сирийско-иорданской границе проводилась подготовка к антитеррористическим учениям «Игер-Лайон 2017» с участием Иордании, США, Великобритании. С одной стороны, в этом нет ни чего особенного, учитывая ежегодный характер учений и непростую обстановку с терроризмом в Сирии. С другой стороны, данные которыми обладают спецслужбы САР, говорят о том, что заявления главы МИД Иордании не соответствуют планам военного руководства этой страны и планам коалиции.

Так, по информации из военных источников стало известно о том, что в период с 27 по 29 апреля 2017 года прошли совещания представителей командования вооруженных сил США, Иордании, Великобритании, Израиля, спецслужб Катара и Саудовской Аравии, а также полевых командиров ряда НВФ, в ходе которого определен реальный план предстоящих «учений».

На совещаниях обсуждалась реализация решения, согласно которому силы коалиции в ближайшее время под видом маневров начнут полноценную интервенцию с последующей оккупацией юга Сирии.

Предлогом для этого будет являться, как и в прошлогодней турецкой операции «Щит Евфврата», борьба с ИГИЛ*. Уже сейчас в арабоязычном сегменте социальных сетей активно продвигается идея, направленная на население Иордании следующего содержания: «Сирия должна быть свободна от террористических и сектантских организаций». Данный факт говорит о подготовке массового сознания населения королевства к неизбежности применения иорданских вооруженных сил на территории САР.

В то же время на сирийско-турецкой границе армия США, используя авиаудар Турции по позициям курдов на севере САР, начала наращивание своей военной группировки под предлогом недопущения дальнейших боестолкновений между противоборствующими сторонами.

Переброска спецназа США на сирийско-турецкую границу, 30.04.2017 г.

Не надо быть выдающимся военным деятелем, чтобы понять план коалиции, по которому в ближайшее время, реализуя истинный замысел совместных учений с Иорданией, и какой-нибудь повод (например, неожиданная атака ИГИЛ) на сирийско-турецкой границе, коалиционные войска приступят к полномасштабной интервенции и последующей оккупации Сирии.

Как видно, дипломаты от стран коалиции и Лиги арабских государств могут сколько угодно уверять весь мир в своих благих намерениях, однако при этом держат наточенный нож за спиной, готовый к разделу «сирийского пирога», и только немногочисленные истинные союзники Сирии, такие как Россия и Иран, делают все возможное для сохранения целостности этой несчастной страны.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.