Иордания — тыл для сирийских боевиков, или как король губит свою страну

Король Иордании Абдалла — прямой и старший в роду потомок Магомета. Он обладает бОльшими правами быть хранителем святынь Мекки и Медины, чем нынешние саудовские короли из младшей ветви династии. Но никакие предки не гарантируют потомкам обладание политической мудростью.

Иордания — не самая большая и не самая сильная страна Ближнего Востока. Больше половины её населения составляют палестинцы. За последние годы в Иорданию из соседней Сирии переехало полтора миллиона человек из Сирии, что создало огромные проблемы для Иордании, поскольку это дало огромную нагрузку на всю социальную сферу этой страны.

Причиной бегства людей из Сирии стала гражданская война, инспирированная Соединёнными Штатами Америки и некоторыми соседними с Сирией странами, в том числе Иорданией. Можно сказать, что сейчас Иордания в лице проблемы беженцев пожинает плоды своей неразумной и недружественной политики по отношению к Сирии.

Иордания стала надёжным тылом для сирийских бандитов и убийц. На территории Иордании создано несколько учебных лагерей, в который американцы, англичане и французы тренируют боевиков. Через территорию Иордании происходит снабжение боевиков — оружием, боеприпасами, деньгами, людьми, средствами связи.

Иордания превратилась в большую американскую военную базу. За это Иордания с недавних пор начала получать значительную — около 1 миллиарда долларов — американскую финансовую помощь, что при бюджете страны всего 12 миллиардов долларов и дефиците бюджета 2 миллиарда долларов крайне важно.

С другой стороны, в последние дни и недели в Иордании и в соседней Сирии происходят значительные изменения. Во-первых, Соединённые Штаты Америки лишили поддержки сирийских боевиков, не воюющих с ИГИЛ*. Именно такие боевики находятся на соседней с Иорданией территории южной Сирии. США и Британия эвакуировали своих людей со своей незаконной базы в городе Ан-Танф в южной Сирии.

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Вероятно, в ближайшем будущем после полного освобождения южной Сирии от боевиков в Иордании последует сворачивание американских, британских и французских программ по подготовке новых боевиков для антисирийских бандитов.

В результате Иордания может остаться без американской и саудовской финансовой помощи, с закрытыми лагерями по подготовке боевиков и с полутора миллионами сирийских беженцев на территории своей страны и с нарастающим внутренним и внешним финансовым государственным долгом.

Саудовская Аравия, столкнувшаяся с дефицитом государственного бюджета и с нарастанием внешнего долга также вряд ли будет и далее финансировать антисирийскую коалицию в полном масштабе, и Иорданию, — в частности.

Король Иордании неизбежно должен будет думать о решении проблемы сирийских беженцев и о возвращении их в Сирию. Причём делать ему это необходимо срочно, сейчас, до завершения освобождения сирийской армией всех территорий на юге Сирии, потому что итогом этой операции может стать увеличения числа сирийских беженцев в Иордании ещё на несколько десятков тысяч человек.

Результатом неразумной политики иорданского короля стало полное фиаско его небольшой и слабой страны и увеличение политической, экономической и финансовой зависимости его страны от других стран.

Единственным выходом для Иордании в этой ситуации может быть только выход из полной зависимости от США и Великобритании и изменение политики иорданского королевства по отношению к Сирии и к России.

Михаил Ошеров, для «Русской Весны»

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация