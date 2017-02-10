Инвесторы скупают рубли после сокращения добычи нефти

Рубль в пятницу показывает заметное укрепление к доллару на фоне роста цен на нефть.

К 14.12 мск курс рубля вырос на 25 коп., достигнув 58,68 за доллар. Евро подешевел на 38 коп., до 62,48 руб.

Интерес к российской валюте обусловлен значительным оживлением на рынке нефти. По данным МЭА, участники соглашения только в январе сократили добычу примерно на 1,5 млн баррелей в день. При этом Саудовская Аравия вообще снизила поставки сильнее, чем должна была.

Страны ОПЕК сократили добычу на 1 млн баррелей в сутки, другие государства – на 0,5 млн баррелей, в том числе Россия – на 100 тыс. баррелей в день.

После таких новостей цены на нефть взлетели до $56,2 за баррель Brent, в моменте рост цен достигал 1,5%.

Сейчас, на фоне стабилизации рынка нефти, ожидания экономики России и усиления возможностей по смягчению санкций, приток валюты в страну достиг рекорда почти за два года. Судя по данным ЦБ, только в январе профицит платежного баланса составил $8,2 млрд.

ЦБ в интересах Минфина скупает с рынка примерно в 4 раза меньше валюты, поэтому все эти интервенции абсолютно бесполезны, рубль их не замечает. Тем не менее, аналитики предупреждают, что уже весной ситуация может измениться, объем импорта будет расти, что усилит давление на рубль.

Но планируемая Минфином девальвация до 65 руб. к доллару все равно будет плавной, она займет около полугода.