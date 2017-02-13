Инвесторы назвали Россию и Бразилию самыми привлекательными странами

Инвесторы назвали в качестве наиболее привлекательных развивающихся рынков в 2017 г. Россию и Бразилию.

Согласно масштабному опросу Bloomberg, который проводился среди аналитиков крупнейших инвестиционных банков и компаний, Россия и Бразилия выгодно выделяются среди остальных развивающихся стран.

Причиной для этого служат перспективы улучшения фундаментальных экономических показателей, возможность снижения процентных ставок, а также высокая доходность операций carry trade.

Именно carry trade в последние месяцы обеспечивает РФ стабильными притоком валюты, поддерживая стоимость рубля и рублевых активов. В рамках этой стратегии инвесторы получают в кредит валюту по низким ставкам на Западе, а затем вкладывают ее в российские активы, доходность по которым значительно выше за счет высокой ставки ЦБ.

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При этом инвесторы отмечают, что Азия, в частности Китай, уже не так привлекательны из-за высокой уязвимости к росту ставок в остальном мире и общей более низкой доходности облигаций. Кроме того, Пекин, например, стремится к ужесточению денежно-кредитной политики.

Примечательно, что аналитики и банки считают политические риски в России низкими, а также не ждут негативного влияния на инвестиции из-за изменения ставки ФРС США.