Инвестиции иностранцев в российские фонды достигли рекорда в 2016 г.

По итогам 2016 г. иностранные инвесторы вложили максимальный объем средств в российские фонды за последние шесть лет.

Согласно данным Citibank, которые основываются на статистике Emerging Portfolio Fund Research (EPRF), с начала года приток инвестиций составил $727 млн.

При этом впервые с 2012 г. наблюдается приток, а не отток средств, а сам объем является максимальным с 2010 г., когда приток составил $3,3 млрд.

Кроме того, с начала ноября инвесторы вкладывают в российские фонды еще активнее. Только за неделю, закончившуюся 22 декабря, объем инвестированных средств составил $120 млн, и это больше, чем по другим развивающимся странам, пишет «КоммерсантЪ».

На фоне такого интереса со стороны зарубежных инвесторов продолжается сильный рост российского фондового рынка, ключевой индекс которого вырос на 47% в долларовом выражении, став одним из мировых лидеров по темпам роста.

Несмотря на некоторые риски «охлаждения» рынка, эксперты считают возможным дальнейший рост на фоне планов Дональда Трампа. После его победы инвесторы вложили в Россию $1,3 млрд, а сейчас подобная динамика не только должна сохраниться, но и усилиться.