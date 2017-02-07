Интернет-игра могла стать причиной суицида подростка в Северной Осетии

Популярная среди подростков интернет-игра предположительно стала одной из причин самоубийства 15-летнего мальчика в североосетинском селе Синдзикау.

Мальчик был найден повешенным 1 февраля. Судя по оставленной предсмертной записке, подросток ушел из жизни посредством суицида, сообщает газета «Слово». В соцсетях распространен скриншот беседы, в которой рассказывают о предсмертной записке мальчика. Фразы подкрепляют версию об участии подростка в виртуальной игре «Тихий дом», имеющей также названия «Синий кит» и «4:20». Суть интернет-игры сводится к тому, что в конечном итоге пользователи в большинстве случаев кончают жизнь самоубийством.

«Группа я умер. И знайте что умер я со счастливой улыбкой. Все так как указано наставником группы «мама, я умру», — говорится в публикуемой записке (пунктуация сохранена).

«Правоохранительные органы не опровергают и не подтверждают эту информацию, однако, по неофициальным данным, существует уже две версии, в результате которых подросток покончил с собой. По другой версии, причиной суицида, возможно, стала неразделенная любовь, а также несдача пробного ЕГЭ», — пишет издание.

По факту самоубийства подростка ведется проверка. Полицейские опрашивают очевидцев произошедшего и родственников погибшего.