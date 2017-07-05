Всё уже сказано и сформулировано мудрыми людьми…

Интерес правит миром.

Интерес – уникальная категория в жизни каждого человека, всего современного общества, да, пожалуй, и всей человеческой цивилизации. Почему конкретный человек, организация, общество совершают то или иное действие или, наоборот, не совершают его? Ответ чаще всего достаточно прост – наличие или отсутствие интереса (интересов) к этому действию или его результатам.

Старый следственный приём: если необходимо выяснить, причину того или иного свершившегося факта или происходящего события, необходимо ответить на вопрос, кому это выгодно, то есть в чьих интересах этот факт или происходящее событие.

Если имеется интерес или целая совокупность интересов разной природы, человек (государство, общество) приложит максимум усилий для того, чтобы его реализовать, удовлетворить. Заставить того же человека (государство, общество), сделать что-либо такое, в чём нет его интереса чрезвычайно непросто. Результата в этом случае можно достичь либо убеждением, либо принуждением. И первое, и второе, в свою очередь, окажутся проявлением каких-либо и чьих-либо иных интересов.

Слово «интерес» от латинского «interest» – «важно, имеет зна­чение».

Энциклопедический словарь Ф. Павленкова (СПб, 1910) определяет коротко и ёмко: «Интерес – 1) выгода, расчёт, 2) любопытность, занимательность». Современный словарь русского языка определяет мягче, но по существу так же: «Интерес – то, что составляет благо кого-, чего-либо, служит на пользу кому-, чему-либо, нужды, потребности».

Всё заметим, что интерес следует отличать от потребностей человека, совпадающих с потребностями животных, в том числе в пище, здоровье, размножении и др.

БСЭ: Интерес — реальная, наиболее глубокая, базовая причина действий, событий, движений, которая стоит за непосредственными побуждениями участвующих в этих действиях, событиях, движениях индивидов, общественных групп, организаций.

Интерес действует наперекор всем провозглашаемым лозунгам, политическим и идеологическим установкам, официально освящённым доктринам, – признание этого чаще всего не в интересах власть предержащих.

Интерес – объективное социальное явление, как объективные общественные связи и отношения, реальное явление, которое становится таковым (интересом) после осознания человеком (личностью) определённых объективных общественных связей и отношений.

Интересы общества в целом, т.е. национальные интересы и интересы государства, как самой мощной организации правящего класса конкретной страны теоретически могут совпадать, а практически это совпадение чаще всего неполное, а лишь частичное и изменяющееся с течением времени.

Ф. Энгельс: «Экономические отноше­ния каждого данного общества проявляются, прежде всего, как интересы». Поскольку экономические отношения порождают разделение общества на клас­сы, постольку классовые интересы оказы­ваются наиболее существенными, глубо­кими, определяющими во всём многооб­разии национальных, групповых и индивидуальных интересов. Социальные интересы обусловлены экономическим положением тех или иных общественных групп; вместе с тем они не сводятся к этому по­ложению, поскольку не существуют поми­мо того или иного их выражения в ви­де настроений, взглядов, эмоциональных реакций, идеологии и т. п.

А.С. Айзикович: Интерес – это объективные потребности класса, обусловленные его положением в обществе. Объективные интересы никак не могут отождествляться с состоянием человеческого сознания. Лишь после отражения в сознании интересы получают идеальную форму выражения и выступают в качестве побудительных сил, придающих действиям людей целенаправленный характер.

Ю.С. Завьялов: «Для становления какого-то явления в качестве интереса необходимо наличие двух компонентов: первое – наличие или возможность каких-то объективных связей, отношений (явлений объективной действительности), которые объективно могли бы содействовать прогрессу, что будет являться в известном смысле содержанием интереса, объективной основой; второе – осознание всего этого со стороны отдельного человека, социальной группы, класса, общества и понимание этого как возможности поступательного движения, что будет являться формой интереса».

Г.Е. Глезерман: «История знает немало примеров, когда большие массы людей, целые классы или народы оказывались участниками таких действий или событий, которые не соответствовали их коренным интересам и приносили им в дальнейшем большие бедствия. Чем объяснить подобные явления? Они становятся возможными, прежде всего потому, что интересы, будучи объективными, не всегда правильно осознаются людьми. Но чаще всего подобные действия, если говорить о движении масс, а не о поступках отдельных лиц, являются результатом не просто идеологических иллюзий, а того, что люди следуют своим ближайшим интересам в ущерб коренным. Иногда реакционным силам удаётся увлечь массы на ложный путь, используя для этого какие-либо их временные, частичные интересы».

В.Н. Лавриненко: осознанный интерес «не тождествен объективному интересу, а более или менее полно его отражает. В этом смысле можно говорить о степени осознания субъектом его подлинных интересов».

Экономические интересы как форма проявления общественных отношений, являются наи­более глубокой причиной общественных движе­ний и классовой борьбы. Экономические отношения каждого данного общества проявляются, прежде всего, как интересы. Экономические интересы – объективные мотивы деятельности людей, отражающие их место в системе общественного производства. Про­изводственные отношения проявляются именно через побудительные мотивы человече­ской деятельности, т.е. в форме интере­сов, которые относятся к числу объектив­ных условий существования общества. Экономические интересы отражаются в сознании людей в виде поставленных целей и побуждений воли к их достижению. В основе общественных явлений лежат про­изводственные отношения людей, отражаю­щие интересы определённых классов.

Ф. Энгельс: политическая деятельность, в конечном счете, направлена на удовлетворение коренных экономических интересов классов, «…борьба между крупными землевла­дельцами и буржуазией, так же, как и борьба между буржуазией и про­летариатом велась, прежде всего, ради экономических инте­ресов, для осуществления которых поли­тическая власть должна была служить всего лишь средством».

В общественно-экономических формациях, основанных на господстве частной собствен­ности на средства производства, существовали и существуют непримиримые противо­речия между экономическими интересами основных классов общества. Антагонизм буржуазного общества, ос­нованного на частной собственности и рыночных отношениях, ис­ключает возможность постановки единых целей общественного развития и достижения согласованных действий по их осущест­влению.

В.И. Ленин: «Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не говоря уже о единстве действий».

Кстати, о «небывалом единстве» современного российского общества.

Единство действий и целей всех слоёв общества и отдельного человека на основе единства интересов было задумано в теории социализма. Реальный социализм в СССР, устранив юридически частную собствен­ность на средства производства, должен был по идее ликвидировать и антагонизм экономических интересов.

В.И. Ленин: новое общество можно построить «…не на энтузиазме непосредственно, а при по­мощи энтузиазма, рожденного великой ре­волюцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете…».

Важнейшая проблема при материалистическом анализе и понимании исто­рии состоит в выяснении взаимозависи­мости между интересом и идеологией.

Ф. Энгельс: «…«идея» всегда посрамляла себя, как только она отделялась от «интереса»».

Именно это, в конечном счете, и произошло с «реальным социализмом» в СССР: идея и построенное на ней государство оказались оторванными от интересов не только разложившейся партийной верхушки, но и дезориентированных и деморализованных рядовых граждан. В результате погибли многие тысячи людей, погибло великое государство, скомпрометирована идея…

Нынешнее российское государство построено на других идеях, имеющих опору в интересах того слоя общества, который сформировался и выиграл в результате «приватизации», «либерализации», «деноминации», «дефолта», экономических кризисов, происходящих с завидной регулярностью, а также и всех прочих «модернизаций».

Господствующий класс естественно выдаёт свои интересы за общественные, тогда как в действительности его интересы не только не совпадают с интересами общества в целом, но и тормозят его развитие.

К. Маркс: необходимо «проводить различие между фразами и иллюзиями партий и их действительной природой, их действительными интересами, между их представлениями о себе и их реальной сущностью».

Ф. Энгельс: «…Всякий новый класс, который ставит себя на место класса, господствовавшего до него, уже для достижения своей цели вынужден представить свой интерес как общий интерес всех членов общества, то есть, выражаясь абстрактно, придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как единственно разумные, общезначимые».

Как нагло лгут те, кто утверждает, что в современном российском обществе нет государственной идеологии. У воров и жуликов нет идеологии? Есть! Это – всё пронизывающая идеология халявщиков и паразитов, живущих за счёт грабежа страны.

В.И. Ленин: «…Люди всегда бы­ли и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственны­ми, религиозными, политическими, со­циальными фразами, заявлениями, обе­щаниями разыскивать интересы тех или иных классов».

Интерес общества – это определённые осознаваемые им необходимые экономические и идеологические отношения, материальные и культурные блага, которых оно должно достигнуть в целях самосохранения и развития. Умножение и развитие производительных сил, лежащее в основе общественного прогресса, составляет основной интерес общества.

В классовом обществе у каждого класса есть свои интересы, которые зависят от его положения в системе общественного производства.

Интерес общества неотделим от интереса личности и наоборот.

Интерес личности – это то, что касается других, но к чему данная личность относится как к чему-то своему. Фактически это определённые социально-экономические и идеологические отношения.

Личные интересы – совокупность условий, непосредственно необходимых индивиду для обеспечения своего существования и развития (интересы людей для самих себя, собственно интересы личности). Очевидно, что личный интерес отдельного человека поддаётся корректировке со стороны государства (социально-экономические условия в стране, идеологическая обработка, мода и т.п.). Одновременно осознанный личный интерес, совпадая при определённых условиях с общественным, может определять, а в конечном итоге и изменять государственный интерес, сохраняя или изменяя характер самого государства.

Возможность действия вопреки интересам связана именно с тем, что и интересы существуют объективно и потому могут быть вообще не осознаны или осознаны неправильно.

Ф. Энгельс: Массы восприимчивы к таким идеям, которые дают наиболее точное выражение их «ещё не понятых» потребностей.

Определение подлинных интересов общества в каждый момент его развития (даже в рамках одной общественно-экономической формации) является актуальнейшей задачей. Поняв и познав их, отдельный человек и общество в целом имеют возможность спланировать свою деятельность и направить её на достижение правильно понятого, осознанного интереса. Когда интерес осознаётся обществом, рождаются стимулы, побуждающие бороться за его реализацию. Это необходимое условие для успеха этой борьбы.

Успех может быть достигнут при возникновении соответствующих объективных условий. Лишь сочетание субъективного фактора и объективных условий дают возможность для того, чтобы борьба за реализацию общественных интересов увенчалась успехом.

Таким образом, остался сущий пустяк!

А интерес всё так же правит миром…

Димитрий Шуваев

P.S.: Да простят меня здравствующие и уже ушедшие авторы, я не даю ссылок на цитируемые работы только в целях сокращения размера материала. ДШ

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110451/19369/-