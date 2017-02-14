Inter NET, насколько он надёжен !

А что же такое интернет вообще?

Чтобы понимать как вас обманывают, надо понимать механизмы обмана!





По сути интернет, как следует из названия, это объединение сетей. Сразу возникает вопрос, а какие ещё есть сети, кроме компьютерных?

Сетей действительно много. Любые «устройства»(hosts), объединённые (соединённые) для обмена какой либо информацией, представляют сеть.

Если рассматривать это очень широко, то несколько человек разговаривающие между собой, это тоже участники «сетевого» обмена. То есть сеть, это понятие в определённом смысле абстрактное, с одной стороны, а с другой, вполне материальное. Идея интернета, можно сказать присутствовала всегда, но воплотить её, оказалось не так просто. Возможность такого объединения, возникла после широкого развития сетей, проводной телефонной связи, радиосвязи и освоения диапазонов радиосвязи сверхвысоких частот (радиорелейная связь).

Самый мощный толчок этому развитию, дали сети связи между компьютерами. Старшее поколение помнит, что раньше, все устройства работающие с компьютером, присоединялись с помощью COM и LPT портов. Затем появились модемы, сетевые карты(Ethernet), ADSL модемы, спутниковая связь, сотовая связь (ATM, GSM, GPRS, Wi-Fi, WiMAX). Всё это, технологии обмена информацией.

Но именно революционным шагом, была разработка логического протокола IP (интернет протокол) и TCP (протокол надёжной доставки). А в чём собственно революционность. А вот в чём.

Первое что следует понимать, это то что протоколы TCP и IP (TCP/IP) — это просто набор правил, предписывающих как необходимо осуществлять обмен (логика).

На самом деле, существовало довольно много протоколов внутрисетевого обмена, что создавало проблемы обмена между сетями разного типа. Для этого существовали специальные устройства мосты(bridge).

Основными конкурентами в локальных сетях были два протокола, ETHERNET и фирменные протоколы компании Nowell. В конце концов победил Ethernet.

Любое электронное устройство (компьютер телефон, кофеварка, телевизор) для подключения к сети, в конце концов вынуждено «засунуть» передаваемую информацию в Ethernet пакет, бывают редкие исключения. Но чтобы попасть в Интернет, альтернативы TCP/IP просто нет. Так что любая информация, может попасть в интернет, либо как IP пакет, либо TCP/IP пакет.

Таким образом, эти два протокола являются тем, что в повседневной жизни мы называем ТРАНСПОРТ. Если вам не требуется, гарантированная и надёжная доставка с уведомлением, то используется IP протокол (UDP), ну а если хотите также как доставляют в DHL, используется связка TCP/IP.

Здесь я несколько слукавил, конечно же можно и иными способами передать информацию в сеть, но это экзотика, о которой я поведаю как нибудь в другой раз.

Итак, революционность этих протоколов в том, что они очень просты, хорошо протестированы, надёжны и являются общепризнанным стандартом.

Это означает что все устройства, любых производителей, поддерживают эти протоколы в любом случае. Хотите стать участником мирового сетевого обмена, значит вы обязаны следовать этим правилам. То есть, ваша «железка» должна реализовать правила этих протоколов, либо в железе(микросхемы) либо программно, либо и так и так.

Что же такого сделали разработчики этих протоколов, что они всех устроили и оказались самыми оптимальными?

Гениальность как мы знаем, обладает простотой. IP (UDP) протокол даёт простоту, а TCP надёжность доставки. Соответственно IP (UDP) посылает ваши данные в путешествие без всяких подтверждений и уведомлений, но это не означает что ваши данные будут утеряны, они будут доставлены, но как и что там потерялось, отправитель не узнает. Поскольку он знал чем рискует, раз не стал «доплачивать» за надёжность доставки.

Если вы используете TCP/IP, то ваши данные в любом случае, будут доставлены правильно и в полном объёме, без всяких ошибок. Но в спецификации протокола указано, что это не гарантируется. А дело тут вот в чём, если полагаться только на сетевые устройства, то здесь надёжность безупречна. Ненадёжен, как это ни странно, сам человек.

Вот тут и приходит на помощь идея «вездесущих негодяев хаккеров». На хаккеров, списывают все грехи бездарности и непрофессионализма бездельников и откровенных жуликов.

Однако продолжим. В сети циркулируют пакеты огромного количества протоколов, как же это удаётся?

Фокус заключается в следующем. Все данные, находятся внутри транспортного пакета, как матрёшка в коробке. Транспортный протокол возит матрёшек. Все данные о доставке (от кого — кому)находятся в небольшом заголовке самого транспортного пакета(надпись на коробке) и имеют фиксированную длину и жесткое местоположение, вся остальная информация ему неинтересна, это просто набор информации, который организуют программисты.

Пока пакет путешествует в интернете, TCP/IP бережно хранит всё, что в него положили, но как только пакет попал в вашу сетевую карту, пакет «раздевают» и передают «матрёшку» на анализ операционной системе, которая решает кому отдать пакеты содержащие информацию. Для идентификации (чья матрёшка), служит число (номер порта). Все программы, работающие на вашем компьютере, обязаны сообщить операционной системе, какой порт им необходим. Матрёшки с надписью 80 — собственность браузера. Внутри таких матрёшек лежит HTML и JavaScript код.

Надеюсь не сильно вас утомил, то как формируются пакеты и как создать свой собственный протокол, или свой собственный интернет внутри интернета, а это самое интересное, расскажу в следующий раз.

Ну а тем кому не надоело, может просмотреть мои статьи про огненного Лиса и огненные стены — брэндмауэры.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107917/17188/inter-net