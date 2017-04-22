Институт шпрехенфюреров: скоро в Киеве (ВИДЕО)

Решение Киевсовета обязать всех столичных продавцов и работников сферы услуг разговаривать с клиентами исключительно на украинском языке уже осмеяно на бытовом уровне и раскритиковано экспертами как несостоятельное. Кроме того, оно находится в прямом конфликте с Конституцией Украины, которая, как известно, имеет главенствующую силу над указами органов местного самоуправления.

С критикой этого указа выступил и руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Осталось ввести должность шпрехенфюреров, которые будут ходить и метать мелочь в кассиров и продавцов, не разговаривающих на украинском языке. Благо писательницы-графоманки пригодятся в помощь. Это тот случай, когда агрессивное десятипроцентное меньшинство навязывает свою позицию 90 процентам пассивного большинства. С другой стороны, все это выходит на такую стадию абсурда, что маятник неизбежно пойдет в другую сторону. Я не раз об этом говорил тем, кто называет себя патриотами: «Ребята, а вы о дне завтрашнем задумываетесь? Вы девальвируете ценности, которые декларируете», — заявил Золотарев.

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По словам Золотарева, нынешняя власть, осознавая свою сомнительную легитимность, пытается любой ценность провоцировать градус конфликта, без которого станет понятно, что «к власти на крови пришла банда мародеров, по сути, превратившаяся в ликвидационную комиссию государства Украина».

В свою очередь, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, отметив, что решение Киевсовета не имеет юридической силы, признал, что это отнюдь не снизит градус конфликта вокруг скандальной языковой инициативы.

«Будут группы, назовем их хунвейбины, которые начнут ходить и бесконечно провоцировать и оказывать давление на людей, создавая волны пиара. Кроме нас, никто этих людей не остановит. Мы должны это понимать. Если я вижу такое, то вмешиваюсь. Надо вмешиваться другим нормальным людям и посылать на закон. Если не идут на закон, посылать на Уголовный кодекс и вызывать полицию. В статье 161 УК закреплено серьезное уголовное наказание за разжигание межнациональной ненависти, в том числе по принципу языка. Просто нужно за это бороться», — предложил свой рецепт Бортник.