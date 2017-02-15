Инстаграмщицы 7 серия смотреть онлайн канал Пятница: Мария Лиман против Регины Паниной: дата выхода 15.02.2017, смотреть онлайн анонс

Инстаграмщицы 7 серия, смотреть канал Пятница: Мария Лиман против Регины Паниной: дата выхода 15.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. Шоу о том, как две довольно знаменитые «инстаграм-богини» схлестнутся в борьбе за титул «Королева Инстаграм».

Выпуск в эфире Пятницы начнется 15 февраля в 21:00. На сей раз попытаются завоевать победу в данном шоу Мария Лиман (152 тысячи фолловеров) и Регина Панина (25 тысяч подписчиков).

Мария – достаточно знаменитая телеведущая на FashionTV, а также модель. Инстаграм этой красавицы переполнен немного сдержанными фотоснимками. На фотографиях подчеркнута красота этой юной прелестницы. Однако какой-то наготы бесстыдной, как у некоторых девушек, не очень и много у нее. Мария снималась для календаря популярного журнала PlayBoy и получила титул «мисс Февраль».

Инстаграмщицы 7 серия смотреть онлайн. Регина Панина — экс-супруга известного хоккеиста Григория Панина. Она получила известность во всей Российской Федерации после жуткого дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, став главной виновницей в данной автокатастрофе. Автомобиль знаменитой инстаграмщицы оказался на встречной полосе движения, а затем столкнулся с другой автомашиной, в которой сидела молодая семейная пара и их ребенок. Родители этой маленькой девочки погибли на месте.

Регина Панина очень любит себя фотографировать, включая и снимки за рулем.

Инстаграмщицы 7 серия смотреть канал Пятница: Мария Лиман против Регины Паниной: дата выхода 15.02.2017, смотреть онлайн анонс. Кто же окажется победителем данной серии? Участницам необходимо будет оставить свой дом, переселившись на одну неделю в немного более простое жилище. Героини этого шоу будут ходить на работу и развлекаться надо по возможности, лишь народными недорогими способами. Кто сможет забыть в своем пафосе и оказаться обычной «девчонкой», кого жюри смогут в последствии наградить своими «лайками», ответ на этот вопрос мы узнаем сегодня.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8128-data-vyhoda-15022017-smotret-onlayn-anons.html