Проишествия 

Инспектора питерского метро обвинили в халатности из-за теракта

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Фото: twitter.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК («Халатность») в отношении старшего инспектора петербургского метро Константина Ипполитова. Об этом пишет РБК ссылаясь материалы СМИ о соответсвующеем постановлении силового ведомства.

Ипполитов днем 3 апреля руководил работой смены службы контроля станции «Академическая», через которую в метро прошел предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов, не в соответствии с инструкциями, считают следователи. По данным СК, старший инспектор поставил на станцию двух стажеров вместо заболевшего инспектора, которые не имели право использовать лучевую досмотровую установку, пишет издание.

Кроме того, цитирует «Фонтанка» постановление, подозреваемый не организовал работу инспекторского состава, не расставил персонал по станции и лично не принял участие в досмотровых мероприятиях, вследствие чего Джалилов прошел в метро.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/29/inspektora-piterskogo-metro-obvinili-v-halatnosti-iz-za-terakta

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