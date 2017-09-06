Иностранные инвесторы скупают госдолг России

Министерство финансов РФ разместило все долгосрочные «классические» облигации федерального займа благодаря аппетиту инвесторов, подогретому вероятным снижением ключевой ставки уже на следующей неделе.

Инвесторы приобрели два выпуска ОФЗ-ПД с погашением через 16 и пять лет на 40 миллиардов рублей при почти трехкратном спросе. В течение третьего квартала Минфин размещал все предложенные госбумаги на каждом аукционе, кроме одного в начале июля.

Замедление инфляции в августе до рекордно низкой отметки повышает вероятность того, что в следующую пятницу Банк России возобновит смягчение денежно-кредитной политики что, как следствие, может увеличить доходность российских активов.

При отсутствии «внешних эксцессов» спрос на ОФЗ сохранится до конца этого квартала, прогнозирует портфельный управляющий GHP Group в Москве Федор Бизиков.

«В банковской системе в целом профицит, так что аппетит к риску очень высокий, — написал Бизиков по электронной почте. — После такой инфляции-дефляции аналитики будут теперь соревноваться в прогнозах, каждое ли понижение ставки до конца года будет по 0,5 процентного пункта, или все-таки ЦБ будет более сдержан».