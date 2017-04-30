Иностранцы хотят перенять сирийский опыт российских саперов

Зарубежные государства хотят перенять боевой опыт Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, полученный во время разминирования территорий в Сирии, сообщил в воскресенье журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Он рассказал, что боевики осваивают новую тактику минирования.

«Ими сделан очень большой шаг вперед. Особенно в части использования электронных и радиосредств», — пояснил Ставицкий.

«Всё это мы изучили в ходе выполнения задач, и результат налицо. В плане боевого опыта это очень полезная командировка… уже сегодня нас просят обучить саперов других государств, как на нашей территории, так и на территориях своих государств», — сказал начальник войск.

«Я считаю, что на сегодняшний день российские саперы — наиболее подготовленные саперы… Мы готовы передать свой опыт саперам других государств», — заключил генерал.

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