«Инновационный» банк «Образование» лишился лицензии за вывод активов

Банк России отозвал лицензию у очередного кредитного учреждения, занимавшего довольно заметное место на рынке финансовых услуг — банка «Образование», который находился на 118 месте по размеру активов в РФ. Также лишен лицензии небольшой столичный Финарс Банк (495 место по активам).

По сообщению ЦБ, банк «Образование» использовал крайне рискованную бизнес-модель, имея низкое качество значительной части активов, что было обусловлено кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Иными словами, есть подозрение, что «Образование» делало ставку на самую популярную схему вывода финансовых активов, известную как «пылесос», хотя банк и позиционировал себя на рынке как «инновационный», с «научным подходом к финансам».

Кроме того, ЦБ отмечает, что в ходе надзора за деятельностью банка были выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников: вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «техническая» трансформация с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.

ЦБ также информирует, что в целях сокрытия острого дефицита ликвидности банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами. Вкладчики «Образования» ощутили это на себе в последние несколько недель жизни банка, когда была введена очередь на выдачу денег, а затем и приостановилось проведение платежей юридических лиц.

Как отмечало EADaily, подобный комплекс причин является стандартным при отзыве банковских лицензий в России. При этом деятельность руководства «Образования» может повлечь за собой очередную серию уголовных разбирательств, пополнив длинный список российских банковских скандалов последних лет. В связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных банка ЦБ намерен передать соответствующие материалы в следственные органы для возбуждения уголовных дел по ст. 172.1 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

По данным ЦБ, основными собственниками «Образования» являлись бизнесмены Юрий Айрапетян (45,3% акций) и генеральный директор банка Александр Мираков (38,5%). Помимо головного офиса в Москве, банк имел девять филиалов, 38 дополнительных офисов и одну операционную кассу вне кассового узла. По состоянию на 1 октября прошлого года численность сотрудников «Образования» превышала тысячу человек, то есть это был довольно крупный сетевой банк.

Первые признаки скорого краха у банка проявились в конце прошлого года. Аналитики портала «Банки.ру» отмечают, что по итогам 2016 года активы «Образования» снизились на 11,5%, или на 7,2 млрд рублей, причем активы высокой ликвидности сократились более чем наполовину. Отток ресурсной базы отразился и на оборотах, объемы которых снизились до 50−70 млрд рублей, хотя годом ранее они находились в диапазоне 80−130 млрд рублей. Начиная с 2007 года банк всегда демонстрировал положительный финансовый результат, но по итогам 2016 года впервые за десять лет получил убыток 2,2 млрд рублей.