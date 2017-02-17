Ингушского министра строительства отправили под домашний арест

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ингушетии Мустафа Буружев, задержанный в начале февраля по подозрению в мошенничестве на 54 млн рублей при строительстве школы, до суда будет находиться под домашним арестом. Пятигорский городской суд отказал в ходатайстве следствия о заключении чиновника под стражу, согласившись с позицией представителя Генпрокуратуры РФ в СКФО, считающего это ходатайство необоснованным. Кроме того, суд учел личность подозреваемого, его возраст и состояние здоровья.

Мустафа Буружев успел проработать в должности министра чуть больше месяца — указ о его назначении глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал в самом конце прошлого года. Эпизод, который чиновнику вменяют в вину, связан с его прошлой работой в должности главного специалиста отдела технического надзора, курировавшего строительство упомянутой школы. По версии следствия, зная о том, что часть строительных работ не была выполнена и необходимое оборудование не поставлено, министр подписал акт приема школы в эксплуатацию. Уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено также в отношении руководителя подрядной организации, который представил в минстрой Ингушетии акты с умышленно искаженными сведениями о якобы произведенных работах и их стоимости.

Уголовное преследование Буружева стало очередным эпизодом в длинной серии уголовных дел против ингушских чиновников. В октябре прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при страховых выплатах аграриям был задержан министр сельского хозяйства республики Руслан Костоев. В мае 2015 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева, которому также предъявили злоупотребление должностными полномочиями и нецелевое расходование бюджетных средств; ущерб от его действий оценивался более чем в 2 млрд рублей. В 2011 году громкое уголовное дело было заведено против экс-министра здравоохранения республики Инны Мальсаговой, уличенную в крупных злоупотреблениях при закупке медтехники. И это далеко не полный список.

Регулярные скандалы вокруг чиновников ингушского правительства заставляют Юнус-Бека Евкурова часто менять министров — текучка кадров в кабмине Ингушетии едва ли не самая значительная на Северном Кавказе. В ноябре прошлого года Евкуров отправил в отставку все правительство во главе с премьером Абубакаром Мальсаговым, заявив, что ряд провалов в его работе привел к срыву стратегических задач. Однако и новый кабинет оказался отнюдь не безупречным, о чем свидетельствует уголовное дело против Мустафы Буружева. В новый состав правительства попали также лица, чья профессиональная репутация вызывает большие вопросы. Например, в отношении назначенного министром физкультуры и спорта Магомеда Батаева дважды возбуждались уголовные дела, когда он возглавлял республиканское отделение ФМС. По мере приближения к концу второго срока Юнус-Бека Евкурова во главе республики (это произойдет в сентябре 2018 года) факты коррупции будут вызывать все большее внимание традиционно активных в Ингушетии оппозиционеров действующей власти.