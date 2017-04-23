Информация к президентским выборам во Франции. Так что же делать, братья?

Рубрика — С мира по рубашке — продолжает читателей знакомить с мировой информацией. Так, завтра произойдут выборы во Франции. Информация об этих событиях не нашла особого освещения на страницах газет Украины в достаточной мере, после которого могла бы сложится полная картина о кандидатах в президенты Франции. Данная статья также носит субъективное мнение, однако, не сопоставляя информацию из разных источников, невозможно объективно оценить ту или иную информацию, особенно в наше время, когда средства массовой информации превратились из органа информации в средства зомбирования людей. Мы представляем статью Тара Джон http://time.com/4720432/french-presidential-elections/ в которой сделан анализ тех или иных кандидатов в президентских выборах во Франции.

И так:

Франция идет на выборы в течение двух раундов президентских выборов 23 апреля и 7 мая, исторически непредсказуемый конкурс благодаря своим восставшим политическим аутсайдерам и убиванию скандалов.

На кону будущее Европейского Союза, а также Франции труда, иммиграции и экономической политики. Первый тур голосования в апреле – можно будет увидеть 11 сражающихся кандидатов. Если кто-то выигрывает более половины бюллетеней, два самых успешных кандидата будут бороться 7 мая 2017 г. за пост президента во втором туре голосования.

Кандидаты :

Марин Ле Пен

Лидер ультраправой партии «Национальный фронт», по некоторым данным, предположительно имеет большинство в первом раунде голосования. Фронт привлек к себе наибольшее внимание в гонке. Shehas пытался осуществить «дезоксидацию» партии, начатую ещё ее отцом Марин Ле Пен — Жан-Мари, якобы антисемитом, который хотел депортировать из Франции 3 миллиона иностранцев, называя гомосексуализм «биологической и социальной аномалией» и, при этом, в определённой степени, оправдывая газовые камеры нацистской эпохи. Ле Пены расширили свою привлекательность среди северных промышленных районов Франции, подчеркивая, необходимость увеличения полномочий государства. Марин Ле Пен также приветствует отмену однополых браков, хочет закончить «массовую иммиграцию» и восстановить французскую культурную идентичность через ряд мер, которые включают в себя запрет двойного гражданства для не европейцев. В иностранных делах Ле Пен выступает за протекционизм и хочет провести референдум о вступлении в ЕС — потенциально вызывая « Frexit ».

Эммануэль Макрон

39-летний социальный и экономический либерал, опросы показывают что он является фаворитом и может победить Ле Пен во втором туре голосования. Бывший министр экономики покинул кабинет министров и президента Франсуа Олланда в 2016 году, чтобы начать свое собственное политическое движение под названием En Marche! (Марш, движение!). Макрон, который является бывшим банкиром Ротшильдов, является сторонником ЕС, и находится в прямом противоречии с его самым большим конкурентом — Le Pen. Он хочет урезать специальные налоги на богатство, поощрение предпринимательства, сокращение корпоративного налога, а также расслабить трудовое законодательство Франции. Он также хочет привести в действие план по накачке 50000000000$ государственных инвестиций в инфраструктуру, профессиональную подготовку и переход на возобновляемые источники энергии. Недавно он, в интервью газете Тайм, заявил, что он идеологический противник Ле Пен и надеется убедить французов, что его проект позитивен и прогрессивен, и более приспособлен к нашим вызовам.“

Франсуа Фийон

Кандидат правоцентристской партии республиканцев, выглядит, как человек, победивший бывшего президента Николя Саркози в ноябре 2016 года на праймериз, а также, как популярный мэр Бордо. Фийону 62 года, он является сторонником ЕС, выступает за свободный рынок, евангелист, в его планах положить конец 35-часовой рабочей недели, сокращение полмиллиона рабочих мест в государственном секторе, а также резко сокращение государственных расходов (более чем на $ 100 млрд), сотрудничает с бизнес -лидерами. Убежденный католик, выступает против абортов, суррогатное материнство голосовал против однополых браков. Как и Ле Пен, Фийон хочет установить плотины на пути иммиграции, призывает к союзу с Россией для борьбы с «исламским тоталитаризмом» и хочет лишить французских джихадистов французского гражданства. Однако, его кампания сильно пострадала от коррупционного скандала с участием его семьи. Популярность на выборах опустилась с первого места на третье.

Меланшон

65-ти летний политик, покинувший Социалистическую партию в 2008 году после 30 лет членства. В настоящее время создал свою собственную партию, Франция Insoumise (Непокорённая Франция), которая имеет широкую поддержку среди традиционного жесткого левого движения, в том числе и Коммунистической партии Франции. Популистский левый игрок, нацеленный на атаку, предложил налоговую и экономическую программы на $ 106 млрд, и хочет заменить президентскую систему на парламентскую. Он также планирует вывести Францию из НАТО, поддержала военные действия России на Украине и в Сирии, и будет пересматривать условия пребывания в ЕС или выйти из него ЕС, а это еще одна угроза для блока. Для того привлечения молодых избирателей, он начал свою кампанию в качестве голограммы в ралли Париж, обращаясь к аудитории в Лионе, за 310 миль. Его недавний рост в опросах общественного мнения, был приписан к его пламенным речам и сильным выступлениям в двух телевизионных дебатах, особенно, когда он столкнулся с Ле Пен. «Оставьте нас в покое с религией. Мы не обязаны страдать и реагировать на ваши капризы, на ваши маленькие выходки, не надо нам навязывать свой путь, свой образ жизни, это — не наше.»

Бенуа Хамон

Как кандидат от Социалистической партии не был одобрен. На праймериз его победил его бывший босс Мануэль Вальс. Он был секретарем образования в кабинете Олланда, но ушел в отставку в 2014 г. со сменой правительства и перешёл к более центристской экономической позиции. Его политика включает универсальный основной доход в размере $ 795 для всех граждан, сокращение 35 часовой рабочей недели и налог на промышленников. Но его левые политики не смогли завоевать многих своих коллег — социалистов, некоторые из которых перешли на Macron . Он пытался создать альянс с Melenchon, но план рухнул — вместе с его реалистической надеждой сделать второй тур, сообщает Бломберг.

Список других кандидатов включает:

Филипп Пут, из Новой Антикапиталистической партии, который стал народным героем в борьбе с Ле Пен и Фийоном, в их коррупционных скандалах в апреля на 4-х теледебатах.

— Националистка Франсуа Асселайно из партии Народного союза Республики, хочет немедленного выхода (Frexit) из ЕС, а планы Le Pen описывает , как зверские.

— Учитель средней школы Натали Артод из Рабочей партии. По взглядам — на крайнем левом фланге, как политик — хочет увеличить уровень заработной платы и пенсий, запретить компаниям свободные увольнения, а также передачи средств производства, такие, как, к примеру фабрики и банки, в руки общества.

— Независимый кандидат Жан Лассаль был среди законодателей с 2002 года и хочет вернуть власть местным мэрам. Однажды он шел по всей Франции в течение девяти месяцев, в 2006 году начал голодовку в течение 39-дней в попытке остановить японскую фирму Toйота от закрытия завода в своем избирательном округе.

— Кандидат «Солидарность и Партия прогресса» Жак Чеминейд, бывший гражданский служащий, добивается выхода из ЕС и НАТО, известен своими «теориями заговоров»».

— Правый евроскептик Николя Дюпон-Эньян, от Stand Up France партии, хочет покинуть НАТО, создать более высокие этические стандарты для политиков, конечных санкций с России и создать план Маршалла для Африки.

Проблемы:

Занятость.

Уровень безработицы для Франции (около 10%) выше, чем в среднем по еврозоне, и более чем в два раза превышает уровень в Великобритании и Германии. Безработица среди молодежи еще выше (около 25%), частично из-за жесткой политики на рынке труда и налоговой системы, что делает рынок дорогим для работодателей, проблемами с приёмом и увольнениями сотрудников, также в части полного рабочего дня. Отсутствие экономических перспектив, является решающим фактором в этой гонке, ведущей некоторых молодых людей к Ле Пен. Согласно мартовского опроса, Национальный фронт является наиболее популярным среди относящихся к 18-24 летней возрастной группе.

Экономика.

Вялая экономика Франции – источник негативных перспектив для местных жителей. Предприниматели, по оценкам 60 тысяч миллионеров, покинули страну из-за жесткого регулирование рынка и высоких налоги. По словам Экономиста, попытка ремонта экономики бывшим президентом Жаном Шираком, в т.ч. пенсионного обеспечения и улучшения социального положения населения в 90-е годы, была последней серьёзной попыткой реформ, но она провалилась. Решение Ле Пен поставить больше барьеров для иммигрантов встречает достаточно высокую поддержку. Фийон изложил в программе план жесткой экономии, а Маркон хочет фискальной сдержанности и дерегулирование. Неясно, будет любой из них иметь поддержку в парламенте для проведения столь значительных реформ в случае избрания.

Безопасность.

Это было горячей темой, так как на волне террористических нападений со стороны исламских экстремистов погибло более 350 человек в 2015 году, что побудило Олланда поставить Францию в затяжное состояние чрезвычайного положения. По состоянию на май 2015 года, около 1800 граждан Франции присоединились ИГИЛ и к другим группировкам боевиков в Сирии и Ираке – по мнению аналитиков из Суфан Group . Законные опасения, что радикализированные элементы начнут дальнейшие зверства, а это вызывает глубокие трещины в культурном обществе Франции. Внимание общественности теперь перенесено на вопросы, связанные с национальной идентичностью, исламский экстремизмом и иммиграцией.

Иммиграция.

Франция также является домом для одной из крупнейших мусульманских меньшинств в Европе, многие из которых живут в самых бедных пригородах больших городов страны. Это вызывает растущее беспокойство в отношении к группам меньшинств страны, их нападениями, которые Ле Пен эксплуатирует в политических целях. В Европе кризис беженцев усугубляют лица, ищущие убежище, спасающиеся от войны на Ближнем Востоке и в Африке, что привело в 2016 г. во Франции к получение более 85000 заявлений о предоставлении убежища. Консервативная часть населения в результате последних событий апреля 2016 (опрос, Le Figaro) установил, что 47% французских граждан считает мусульманскую община представляющей собой «угрозу» для французской национальной идентичности.

Полемика.

Личные и финансовые скандалы царят во французской политической жизни, особенно вокруг выборов сезонов с 2012 года — секс-скандал уничтожил президентские амбиции бывшего руководителя МВФ Доминика Стросс-Кана, в 2007 году — развод Саркози, через несколько месяцев после его избрания, что было широко освещено во Французской прессе. Единственная разница в гонке в этом году, является большой широтой споров, движимой сердитыми французскими избирателями, уставшим от их политического класса.

«Ворота Пенелопы»

Консервативный кандидат Франсуа Фийон видел, что его рейтинг падает после того, как он был помещен под следствие, а затем привлечён к уголовной ответственности, в связи с обвинениями, что он и его британского происхождение жена, Пенелопа, присвоили около $ 720000 государственных средствах путем создания поддельных парламентские рабочих мест помощников. «Пенелопа ворота» скандал, бывший первым, показанный газетой Канар Enchaîné, разрушил имидж «Mr Clean» — бывшего премьер-министра. Дополнительно он был запятнан сообщениями о том, что политические спонсоры купили ему два дорогих костюма, стоимостью более $13000. Фийон остался агрессивно дерзким перед лицом своих противников, призывавших его выйти из выборной гонки, обвиняя их на страницах газет в попытке его «политического убийстве». Он также должен был извиниться в марте за карикатуру на своего соперника — Macron, изображенного крючконосым, одетого в цилиндр с красным серпом для отрезания сигары. Фийон признал, что это вызвало антисемитизм. Macron не еврей, но карикатура, казалось, относятся к его прошлой работе в качестве банкира Ротшильда.

Правовые проблемы Ле Пен.

В отношении Le Pen, которая является членом Европейского парламента, проводится расследование по ложной занятости. Следователи Брюсселя утверждают, что Ле Пен злоупотребляют фондами ЕС, проводила оплату телохранителя на сумму около $45000 и ее помощников, почти на $400000, которые могли быть потрачены только на парламентских помощников из штата ЕС. Существует также отдельные запросы в отношении использования ею изображений ИГИЛ во время размолвки Twitter с журналистом, который сравнил ее с участниками террористической группы. Законодатели ЕС проголосовали в марте за снятие с нее депутатской неприкосновенности , так что французские прокуроры могут принять правовые меры против нее. Le Пен отрицает все обвинения, которые были сделаны, чтобы уменьшить ее популярность. Имиджу Национального фронта был нанесен удар в среду, после того, как партийный советник был обвинён в связи с отрицанием Холокоста. В марте один из советников партии был отстранён после того, как был пойман на секретную камеру, отрицая системное убийство евреев во время Холокоста, о чём сообщает CNN. Ле Пен также подверглась критике со стороны Израиля и французских политиков — в апреле — после того, как заявила, что французское государство не несет ответственности за облавы на евреев и их депортацию в нацистские лагеря смерти во время Второй мировой войны.

Промах MACRON.

Фавориту пришлось извиниться за исторический вызов Франции за действия в Алжире, классифицированное как «преступление против человечества». В феврале, после волны критики со стороны правых противников, Macron заявил на митинге, ему «жаль, что обидел тебя, обиделись вы» — Франция 24 доклада. Алжирцы жили под французским колониальным правлением в течение более 100 лет и их кровавая война за независимость, как полагают, привела к гибели около 1,5 миллиона алжирцев.

Опросы.

Прогнозирование возможности двух выборов, было более сложным, чем обычно, из-за нестабильной гонки, сложным двухступенчатым голосованием и огромным количеством кандидатов. Кроме того, весьма маловероятно, что любой кандидат выиграет в первом туре голосования, такого ещё никогда не было во французской истории.

Ле Пен и Macron работают на результат в последнем туре голосования, и было широко распространено мнение, что сражаться придётся во втором туре. Но при опросах, их поддержка опустилось до 22% и 23% соответственно, в то время как последний опрос Melenchon в опросах показал рост. Согласно последним опросам газеты Cevipof опроса для Le Monde , Непокоренный лидер Франции, который находится на уровне 19%, соперничая с Фийон, с 19,5%. Как голосовали в Великобритании о выходе из ЕС и на президентских выборах в США, близкие цифры в рейтингах могут не оправдаться, утверждает опросчик Нейт Силвер. Необычную схожесть данных предположили тем, что Социологи копировали один результат вместо того, чтобы полагаться на свои собственные числа.

Простые два скачка в рейтинге были дополнительно омрачены большим количеством неопределившихся избирателей и воздержавшимися. Опросы общественного мнения указывают, что более чем треть из 45,7 миллионов избирателей Франции может воздержаться в первом туре голосования, чем аналитики обеспокоены. По данным Reuters , около одной трети тех, кто собирается голосовать, еще не определились со своими предпочтениями, начиная от политической апатии, нелюбви к некоторым политикам до отвращения к скандалами. Все это наводит на мысль , что эта кутерьма на выборах может принести несколько сюрпризов в рукаве на выборах.

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

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По материалам: http://publizist.ru/blogs/110150/18267/-