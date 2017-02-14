Инфляция в России замедлилась до 5%

Годовая инфляция в январе снизилась до 5%, свидетельствуют данные Банка России.

При этом замедление темпов роста потребительских цен в РФ сейчас соответствует траектории ЦБ, то есть прогноз регулятора пока оправдывается.

«В январе годовая инфляция замедлилась до 5%, что соответствует прогнозной траектории Банка России, предполагающей достижение целевого уровня 4% к концу 2017 г. При этом низкая ценовая динамика отчасти связана с действием временных факторов, среди которых — хороший урожай и укрепление рубля», — говорится в информационно-аналитическом выпуске Банка России «Динамика потребительских цен».

Тем не менее, инфляционные ожидания остаются на высоком уровне. Частично это связано с ростом цен на некоторые группы социально значимых товаров, особенно на молочные продукты.

Также ЦБ выразил уверенность, что снижению инфляции до уровня в 4% будет способствовать умеренно жесткая денежно-кредитная политика. Это означает, что регулятор все же планирует снижать ставку, но не слишком активно.

Укрепление рубля продолжается, поэтому пока позитивная динамика должна также быть зафиксирована и в феврале. Тем не менее, планы Минфина по девальвации рубля могут негативно повлиять на инфляционные ожидания, и это, судя по всему, также понимают в ЦБ.