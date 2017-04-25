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Инфляция в Евросоюзе в марте превзошла российскую в шесть раз 

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Инфляция в Евросоюзе в марте превзошла российскую в шесть раз  | Русская весна

Темпы роста цен в марте 2017 года в странах Евросоюза в среднем оказались в шесть раз выше, чем в России.

Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

Так, инфляция в ЕС в марте составила 0,6% по сравнению с концом февраля, а в России — 0,1%. При этом наиболее существенный прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в Португалии (2,0%) и Италии (1,9%).

Отмечается, что по итогам первого квартала цены в Европе росли медленнее, чем в России (0,4% против 1%).

Ранее сообщалось, что в России в марте 2017 года инфляция замедлилась до 0,1% с февральских 0,2%, а в годовом выражении — до 4,3% с 4,6%.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493144744

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