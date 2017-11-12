Индия пустила американцев на российскую атомную подлодку

Инцидент, связанный с индийской подводной лодкой, может привести к существенному охлаждению в отношениях между Россией и Индией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Российское Министерство обороны предполагает, что представители Индии предоставили военным американского флота доступ на российскую атомную подлодку, которая с 2011 года находится в эксплуатации у Военно-морского флота Индии.

Субмарина К-152 «Нерпа», о которой в данном случае идёт речь, была передана Индии в рамках договора об аренде, поскольку продажа атомных подводных лодок запрещена международными правилами, поясняет издание.

Как отмечается в статье, этот инцидент осложняет проведение новой сделки по аренде Индией второй российской субмарины. Кроме того, под угрозой оказалось дальнейшее военно-техническое сотрудничество двух стран. По данным издания, имели место «недружественные действия» в отношении России.

Военные флота США — хорошо образованные технические специалисты, поэтому нельзя исключать вероятность, что они могли собрать какую-то информацию, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. До этого делегация представителей Военно-морского флота США побывала на индийском авианосце «Викрамадитья», который ранее был куплен Индией у России.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отправится в Индию в декабре, сообщает издание. Изначально было запланировано, что два государства заключат второй арендный договор на ещё одну атомную подводную лодку.

Всего в распоряжении Индии находятся девять субмарин, один авианосец, пять ракетных эсминца, шесть фрегатов с управляемым ракетным оружием, четыре миноносца и нефтяной танкер российского производства. Военно-морской флот Индии является пятым в мире по величине, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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