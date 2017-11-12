Индикаторы деградации





О том, что духовно-нравственный кризис, охвативший российское общество после достопамятного 1991 года, гораздо страшнее экономического кризиса, видные деятели отечественной культуры и представители Русской Православной Цвам еркви трубят уже более 20 лет. Появилось даже выражение: «варваризация населения».

«Все явственнее проступают знаки нравственного вырождения россиян, оскудения их интеллектуальных запросов, – пишет Шамиль Абдурашитов (еженедельник «Истоки», 1.08.2012). – Охвачены этим недугом не только отдельные индивиды, но и российское общество в целом, начиная от властных верхов и элит всех сословий до самого низа».

По меткому определению журналистов газеты «Аргументы и факты», мы живем в эпоху «острой душевной недостаточности». «Люди теряют представление о границах добра и зла, – пишет обозреватель Вячеслав Костиков («Аргументы и факты», №15, 2013). – Зло в разных его проявлениях становится обыденностью»; «Нынешние представления россиян о том, что такое хорошо и что такое плохо, очень далеки не только от заповедей Господних, но и от «морального кодекса строителей коммунизма». Никакие скрижали и моральные кодексы на территории России не действуют» («Аргументы и факты», №9, 2013).

«Общество заблудилось в словах и лозунгах, – продолжает кинорежиссер Алексей Герман-младший («Аргументы и факты», №22, 2013). – Мы – страна растерявшаяся. Мы запутались. Разрушены глубинные коды социального поведения. Как поступать правильно? И, главное, зачем?»

«Прежде руководители любили возглашать: «главное наше богатство – люди!» – пишет сатирик Виктор Коклюшкин («Аргументы и факты», №25, 2011). – А вот этого богатства может и не хватить. Нет, люди-то останутся, но какие? Так воспитываем подрастающих, что по команде «Вперед, за Родину!» – одни побегут за пивом, другие – в кусты, торопливо расстегивая штаны. А третьи начнут торговаться: сколько им будет причитаться за выстрел из автомата? А из гранатомета? А если продать танк врагу, купить две полевые кухни, а остальное распилить?»

«Мы выстроили страну, в которой не хочется жить, – констатирует писатель Захар Прилепин («Аргументы и факты», №1-2, 2013). – Жизнь в ней нарушает какие-то главные основы бытия. Это страна – в самом широком смысле – брошенных детей. Оставленных на самих себя и стремительно деградирующих. Взрослых людей нет. Есть дети, которым нужно с утра до вечера говорить, что такое хорошо и что такое плохо. Проводить политинформации, внедрять развивающие игры».

«В Москве открыли выставку ретроавтомобилей. А надо бы открыть выставку ретролюдей, – советует Виктор Коклюшкин («Аргументы и факты», №32, 2012): вот этот верен данному слову, а этот, и совсем не старый, – свою честь ставит выше денег, и даже очень больших. Вон тот, и вроде неглупый, чтит закон. Дяденька с лучезарной улыбкой и без зубов готов отдать жизнь за Родину, а женщина рядом с ним – за него. Ретролюди – наивные, смешные, трогательные. Впору окружить их…нет, не заботой, а забором. И показывать за деньги. А потом торжественно и на государственном уровне устроить похороны совести. А зачем она?»

Все последние 20 лет средства массовой информации без устали пичкают нас сообщениями о разного рода «художествах» наших соотечественников. О том, как школьники обеих полов издеваются, грабят, увечат и даже убивают своих однокашников из-за понравившегося сотового телефона, сережек и прочей мелочи. Такое, конечно, и раньше бывало, но не в таких масштабах.

Есть и отличительная примета времени: нынешние маленькие изверги не раскаиваются в содеянном и даже не понимают, в чем должны раскаяться.

Никогда еще новорожденные младенцы не выбрасывались в мусоропроводы в таком количестве. И никогда такого не было, чтобы на улицах устанавливались специальные «приемники» для мамаш, желающих анонимно избавиться от ребенка.

Стало особым шиком надругаться над памятью поколений: помочиться на вечный огонь или побегать вокруг него без штанов, измазать краской памятник неизвестному солдату… И выложить сюжет об этом в Интернет. Скажете: «Это отдельные отморозки делают». Да. Только таких отморозков все больше, а порядочных людей – все меньше.

Но сильнее всего убивает повальное равнодушие. СМИ неоднократно сообщали о том, как на глазах у всех грабили, насиловали и убивали, но свидетели не соизволили даже позвонить в полицию. Вот показательный пример: «В Московском метро погиб человек. Воздушной волной от движения поезда его снесло на рельсы. Это произошло на глазах десятков людей. Одним движением руки его можно было спасти. Но руку не протянул никто. Каждый сам за себя – лозунг сегодняшнего дня».

Однако ни леденящие душу сообщения СМИ, ни высказывания известных деятелей, ни данные статистики, как показывает практика, не убеждают безудержных оптимистов, которых у нас, оказывается, больше, чем достаточно. Вся эта негативная информация задевает лишь тех, кого судьба нашего общества все еще волнует. Да тех еще, кому не терпится лишний раз обвинить во всем власть, Запад или евреев.

Безудержные же оптимисты убеждены, что жизнь у нас замечательная. И только отдельные брюзги-неудачники ее портят. У них, видите ли, не сложилось, так они теперь все видят в черном свете и изливают свой негатив на наши честные головы. Мои знакомые литераторы считают, что наша жизнь налаживается, и все не так уж и плохо. И меня журят за несогласие с ними. Надо, мол, видеть вокруг хорошее. Согласен, надо и хорошее замечать. Ну, а как быть с плохим? Делать вид, что ничего не вижу? Прятать голову в песок, как страус?

Думаю, для того, чтобы заставить всех граждан смотреть правде в глаза, нужно использовать абсолютно объективный метод исследования морального состояния общества. Вот, в химии существует простой и доступный способ определения кислотности или щелочности среды – сунул лакмусовую бумажку в жидкость, и она тут же изменила цвет. Понятно и убедительно.

Так ведь и в социальной среде можно довольно быстро – за несколько часов – определить уровень ее морального здоровья или нездоровья. И здесь имеются свои индикаторы – «лакмусовые бумажки». Таковых я насчитал 14, хотя можно найти и больше. Для полноты картины, их лучше применять в комплексе.

Предположим, вам предстоит длительная учеба в незнакомом городе. Имеется два варианта, то есть два города. Естественно, мы предпочтем учиться в наиболее благополучном из них. Но как это узнать?

Не надо прибегать к информации в СМИ, так же как к мнению людей. Все можно узнать самим, пробыв в этих городах по 3-4 часа. Вот на что следует обратить внимание:

1. В общественном транспорте молодежь не уступает места старшим. Им нет никакого дела, что рядом стоит пожилой человек, с тяжелыми сумками и пакетами. Они сидят в развалочку, воткнув в уши наушники и тыкают пальцами в свои супертелефоны.

2. Молодежь довольно часто обращается к людям, доводящимися им родителями и дедами, на «ты». Они считают, что это нормально. Если сделать им замечание, они его не поймут. Похоже, про обращение на «вы» им ничего не известно.

3. Люди довольно часто прилюдно бранятся и оскорбляют друг друга. Такие понятия, как воспитанность, сдержанность и культура поведения для них – пустой звук.

4. Представители обеих полов, где бы не находились, громко, в открытую используют ненормативную лексику. Это считается нормой. Пристыдить таких не получится. Замечание будет воспринято, как беспричинные нападки выжившего из ума предка.

5. Водители машин не хотят уступать друг другу дорогу. И если бы не служба ГАИ, находиться на проезжей части было бы опасно для жизни.

6. Автовладельцы паркуются где хотят и как хотят: закрывая въезд на территорию какой-либо организации, на детских площадках, на стоянках для инвалидов, на газонах и т.п.

7. Водители совершенно спокойно давят на дорогах кошек, собак, птиц и других животных (даже лосей!). А следующие за ними так же спокойно трамбуют труп.

8. На остановках, у магазинов, во дворах, на помойках, в садах и на кладбищах(!) – невиданное количество выброшенных кошек и собак. Людям до фонаря чья-то боль, страдания и чья-то смерть, кроме своей собственной. Тем более, когда речь идет о животных, которых закон не защищает. А страх понести наказание – единственное, что может таких сдержать.

9. Подъезды, дворы, улицы, парки, леса и водоемы завалены мусором. Те, кто мусорит, изобрели такую истину: «От того, что я один вывалю мусор в неположенном месте, ничего не произойдет». И им плевать, что думающих точно так же – миллионы. «Так у нас же волонтеры появились! – возразят неисправимые оптимисты. – Вон сколько мусора они убирают!» Волонтеры – это хорошо, да не поспевают они за вандалами и, по сути, пашут на них задарма, как тот Сизиф.

10. Валяющийся на улице человек, не похожий на пьяного, не вызывает у прохожих никакой реакции. Если он умрет от неоказания медицинской помощи, это никого не расстроит.

11. Красивые девушки не вызывают ни почтения, ни особого отношения у мужчин. При их виде, последние не только не расправляют плечи и спину, но и хамят им так же, как всем остальным. Вспоминается, как было 3000 лет назад, из «Илиады»: «Когда Елена вошла, старцы встали».

12. В подъездах, за гаражами, за киосками, в любых укромных местах смрадно пахнет мочой. А иногда даже можно наступить на кучу человеческих экскрементов, заходя в лифт.

13. На улицах нередко можно встретить типов с синяками под глазами, разбитыми губами, с дурным запахом изо рта, одетых в грязное трико с вытянутыми коленками, а летом – в трусах. При их приближении, люди, приехавшие из более культурных мест, испытывают горячее желание немедленно уехать домой.

14. На улицах можно встретить женщин, аналогичных типам, описанным в пункте 13.

Итак, если подобные явления вы наблюдаете в каком-либо городе или другом населенном пункте, в его моральном неблагополучии можно не сомневаться. От вас потребуется большое мужество, чтобы находиться здесь продолжительное время. Правда местное население со всем этим свыклось и не считает признаками деградации. Но иностранцев, даже из соседней Белоруссии, это шокирует.

Наши лидеры непонятно с какого перепуга решили, что о благополучии городов, сел и страны в целом говорит только наличие престижных тачек у населения и их квартиры, набитые под завязку дорогим барахлом. Вот и получили мы в результате модно упакованных варваров!

Но только ли лидеры виноваты? «Качество государства – это не только качество правителей, – пишет Вячеслав Костиков. – Это (даже в большей степени) и качество народа».

«Вот мы сидим у теликов и, себя не уважая, поругиваем власть, – говорит кинорежиссер Павел Чухрай. – Справедливо поругиваем. Но ключевая проблема не во власти, не в чиновниках, а в обществе, в нас самих! Да, мы вправе требовать решения проблем от власти, от государства. Но, для того, чтобы эти требования были выполнены, сами-то мы ничего не готовы делать! У нас люди чаще всего не могут объединиться даже в пределах одного подъезда, чтобы решить проблему сломанного домофона или уборки мусора».

2015 г.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110796/21290/-