Владимир Ганьжин





Мечта Владимира Путина и высшего Российского истеблишмента озвученного устами Владимира Жириновского почти 20 лет назад, помыть сапоги Российскому солдату в Индийском океане медленно, но верно начинает сбываться.

Средства Российских граждан в поддержку законной Сирийской власти оказались удачным вложением, не смотря на немногочисленное повизгивание внутренней оппозиции, загнивающего Запада и мирового жандарма США, вот-вот свергнувшееся в пучину Тихого океана с расколом литосферной плиты.

Осталось всего то ничего…выдать паспорта жителям Ирака и вот он…Индийский океан!!

До сегодняшнего дня единственным серьезным препятствием в осуществление почти мирового господства Россией и законного управления пол миром в Азии, оставались проклятые янки. Но кто они такие против Русского солдата, не имеющего страха идти в штыковую в Турецкую или закрыть собой амбразуру фашистского дзота?

Единственное на что они способны – кидаться какашками из-за океана нажимая клавиатуры ноутбуков дистанционно проводя бомбардировки беззащитных граждан в Сербии управляя крылатыми томагавками.

После сегодняшней атаки США крылатыми ракетами по беззащитному населению Сирии, у России есть полное право наказать зарвавшегося агрессора, встретиться с ним лицом к лицу в открытом бою, доказать моральное превосходство русского солдата, превосходство нашей военной техники, гений Российских военных стратегов, последователей победителя, не имеющего поражений маршала Жукова.

Повторив Ялтинскую конференцию 1945, поделив МИР и расчистить себе путь к Индийскому океану.





По материалам: http://publizist.ru/blogs/110210/18008/-