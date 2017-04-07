Россия 

Индийский океан

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Владимир Ганьжин


Мечта Владимира Путина и высшего Российского истеблишмента озвученного устами Владимира Жириновского почти 20 лет назад, помыть сапоги Российскому солдату в Индийском океане медленно, но верно начинает сбываться.
Средства Российских граждан в поддержку законной Сирийской власти оказались удачным вложением, не смотря на немногочисленное повизгивание внутренней оппозиции, загнивающего Запада и мирового жандарма США, вот-вот свергнувшееся в пучину Тихого океана с расколом литосферной плиты.
Осталось всего то ничего…выдать паспорта жителям Ирака и вот он…Индийский океан!!
До сегодняшнего дня единственным серьезным препятствием в осуществление почти мирового господства Россией и законного управления пол миром в Азии, оставались проклятые янки. Но кто они такие против Русского солдата, не имеющего страха идти в штыковую в Турецкую или закрыть собой амбразуру фашистского дзота?
Единственное на что они способны – кидаться какашками из-за океана нажимая   клавиатуры ноутбуков дистанционно проводя бомбардировки беззащитных граждан в Сербии управляя крылатыми томагавками.
После сегодняшней атаки США крылатыми ракетами по беззащитному населению Сирии, у России есть полное право наказать зарвавшегося агрессора, встретиться с ним лицом к лицу в открытом бою, доказать моральное превосходство русского солдата, превосходство нашей военной техники, гений Российских военных стратегов, последователей победителя, не имеющего поражений маршала Жукова. 
Повторив Ялтинскую конференцию 1945, поделив МИР и   расчистить себе путь к Индийскому океану.


По материалам: http://publizist.ru/blogs/110210/18008/-

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One thought on “Индийский океан

  • 07.04.2017 at 07:35
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