Империя Коломойского пала, время олигархов прошло, — политолог

Национализация «ПриватБанка» повлечет не только экономические, финансовые последствия, но и последствия политические.

Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Правительство Украины в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов станет владельцем 100% акций «ПриватБанка», правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов.

Международный валютный фонд одобрил решение о национализации «ПриватБанка», коррелирующее с Меморандумом между Украиной и МВФ. Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что государство, вероятно, может продать «ПриватБанк» через 6–9 месяцев, глава Нацбанка Валерия Гонтарева полагает, что это можно будет сделать не ранее чем через год.

«Можно сказать вот что: это падение политической империи. Крах „Привата” — это падение политико-бизнесовой империи. Коломойский выиграл как собственник банка, потому что он повесил свои долги на государство, на бюджет. Но он проиграл как олигарх, потому что такого влияния на политику, на курс государства, на экономику он иметь уже не будет», — сказал Карасев.

Политолог напомнил: «Сначала был Жеваго, потом был Фирташ, были и другие», они потеряли влияние, а теперь теряет влияние и Коломойский.

По словам Карасева, остается влиятельной группа «СКМ» Рената Ахметова, соответственно, обладает влиянием и сам Ахметов. «Потому что он (Ахметов, — прим. ред.) нужен для Донбасса, потому что он остается „королем Донбасса”, несмотря на Плотницкого и Захарченко, он большое влияние имеет на текущие экономические процессы на этой территории», — отметил политолог. Он добавил, что к тому же «мощь „СКМ” как бизнес-медийно-финансовой империи гораздо больше, чем мощь империи Коломойского».

«Ахметов всегда себя вел очень ровно, спокойно. Он никогда не переходил никакие „красные линии”, которые в свое время Коломойский постоянно переходил, думая в 2014 году, что он не первый, но и не второй человек в Украине», — подчеркнул Карасев.

Политолог напомнил, что тогда представители группы Коломойского «считали, что они хозяева востока Украины, начиная от Днепропетровска, Запорожья и заканчивая Одессой».

«Теперь империя пала», — констатировал Карасев.

По его мнению, это можно считать концом политической эпохи, когда «пять-шесть олигархов определяли политику».

«По сути, вторая половина 2000-х годов — это была республика олигархов, золотое время олигархов, которые влияли на политику. Сейчас по-другому это все», — резюмировал эксперт.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что средства на докапитализацию «ПриватБанка» предусмотрены в бюджете Украины и на первом этапе на эти цели будет выделено 43 миллиарда гривен (1,6 миллиарда долларов по курсу Нацбанка).

В целом, согласно решению Кабмина, Министерство финансов Украины планирует выпустить облигации на 116,8 миллиарда гривен (4,4 миллиарда долларов по текущему официальному курсу) для докапитализации «ПриватБанка» в рамках его национализации.

В Национальном банке Украины заверяют, что не допустят кризисных явлений на валютном рынке, спровоцированных временными волнениями в связи с национализацией «ПриватБанка», и что НБУ имеет для этого все необходимые инструменты, включая достаточный объем золотовалютных резервов.