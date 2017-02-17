Илия II под угрозой: внутрицерковные интриги или политика?

Грузию в феврале сотрясает скандал, который трудно охарактеризовать как просто политический, потому что в нем очень сильны религиозная и, возможно, коррупционная составляющие. 10 февраля 2017 года сотрудниками Главной прокуратуры Грузии был задержан протоиерей отец Георгий Мамаладзе, руководитель службы по управлению имуществом Патриархии Грузии и по совместительству генеральный директор ООО «Медицинская клиника имени святых Иоакима и Анны патриархии Грузии». Высокопоставленный служитель ГПЦ обвиняется прокуратурой в подготовке убийства духовного лица высокой иерархии.

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе на экстренной пресс-конференции в Тбилиси 13 февралясообщил, что дело против отца Георгия Мамаладзе возбуждено на основании заявления гражданина, которому святой отец поручил достать сильный яд — цианид, обещая за это большое денежное вознаграждение и различные блага в будущем. Опираясь на эти сведения, прокуратура провела спецоперацию. Протоиерей Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском международном аэропорту перед вылетом в Германию. В его личных вещах был обнаружен яд — цианид натрия, а при обыске в квартире противозаконно приобретенные и изготовленное кустарным способом оружие и боевые патроны. Георгий Мамаладзе решением суда содержится под стражей, но по словам Главного прокурора Грузии, своей вины не признает. Согласно статьям 18−108 и 236 УК Грузии, ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

Особую остроту моменту придает и то обстоятельство, что в данный момент в Германии на лечении находится сам каталикос-патриарх Всея Грузии, святейший и блаженейший Илия II. Хотя прокуратура нигде не называла имени предполагаемой жертвы, многие решили, что речь идет именно о главе Грузинской православной церкви.

Нужно сказать, что на протяжении многих столетий в истории Грузии христианская церковь сыграла большую роль, переоценить которую трудно. За долгие века иноземного господства, когда над грузинским народом неоднократно нависала опасность физического тотального уничтожения, ассимиляции, именно церковь деятельно участвовала в процессе консолидации сил народа, сохранении национального менталитета, самоидентификации. Народ это помнит, и авторитет у церкви среди населения страны достаточно высок. Каталикос-патриарх Илия II возглавляет ГПЦ уже четыре десятка лет и является своеобразным эталоном мудрости, доброжелательности, спокойствия и выдержки. На его долю выпали самые важные и самые тяжелые годы в современной истории страны, огромная личная ответственность.

Советский период, обретение независимости, раскол общества, гражданская война, тяжелейшие экономические проблемы — на все эти вызовы он дал достойный ответ. Ни одна политическая сила не смогла поставить его себе на службу, вовлечь в свои авантюры. Он четко и ясно понимал, в чем заключаются интересы родного народа, и решительно их защищал, не заботясь о том, как к ним отнесется действующая власть.

В то время, когда политики рыли пропасть между двумя поистине братскими русским и грузинскими народами, у которых был многовековой опыт совместной жизни, религиозной и конфессиональной близости, именно Илия II сохранял последний мост, почти последнюю коммуникацию с Россией. Отношения Грузинской и Российской православных церквей можно назвать почти идеальными, если идеальные отношения вообще возможны в жизни. Это огромная заслуга главы ГПЦ. Не будучи противником прогресса, он является решительным сторонником сохранения исторических традиций, духовных ценностей и национального менталитета.

Кое-кому все это не нравилось — отсюда и яростные нападки «националов» (партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение») на патриарха, попытки его свержения. Но, даже имея на руках всю полноту политической и экономической власти в стране, «Единое национальное движение» ничего не смогло сделать с Илией II, потому что в глазах населения Грузии нет более авторитетного человека, несмотря на солидный возраст и проблемы со здоровьем.

Личность католикоса-патриарха всея Грузии всегда в центре общественного внимания. Все рады тому, что в Германии операция на желчном пузыре прошла успешно, но встревожены сообщением о возможном покушении. Специальное заявление в связи с этим вопросом сделал и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он взял дело под личный контроль, отправил в Берлин сотрудников своей личной охраны вместе с главой Специальной службы госохраны Анзором Чубинидзе. Тревогу выразил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который ожидает, что следствие назовет участников и заказчиков спланированного преступления. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе пожелал патриарху скорейшего выздоровления и поблагодарил правоохранительные органы за своевременное раскрытие тяжкого преступления.

Разумеется, к делу подключилась и главная оппозиционная партия «Единое национальное движение». Те самые «националы», которые так безуспешно боролись против патриарха, теперь вдруг требуют создания в парламенте специальной группы, о чем заявила их представитель, депутат Саломе Самадашвили. Для них по-прежнему любой повод хорош, лишь бы запахло дестабилизацией. Власти страны все это хорошо понимают. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили прямо обвинил ЕНД в попытках политизации вопроса с целью получения дивидендов. По его мнению, самое главное в этом деле то, что удалось избежать великой трагедии. С аналогичными заявлениями выступили также вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе, министр юстиции Тея Цулукиани, вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Они считают, что это был спланированный удар не только по ГПЦ, но и по всей стране, по государству.

Государство в этом плане держится на высоте. Народный защитник Грузии Уча Нануашвили внимательно следит за этим делом, чтобы в отношении протоиерея Георгия Мамаладзе не нарушался принцип презумпции невиновности, обеспечена безопасность его семьи, соблюдались процедурные правила.

В этом деле есть и еще один аспект, который никак нельзя обойти стороной. Грузинская православная церковь, помимо ценностей духовных, обладает и весьма значительным количеством ценностей сугубо материальных. Похоже, что именно они в последнее время стали своеобразным яблоком раздора внутри самой ГПЦ. Во всяком случае всплески подковерной борьбы различных группировок стали периодически прорываться наружу, в СМИ. Влиятельный иерарх ГПЦ митрополит Чкондидский Петре публично обвинил секретаря-референта патриарха Шорену Тетруашвили в различных интригах, узурпации власти внутри Церкви. Сановнику непонятно, как не имеющий официальных доходов человек может владеть самым большим недвижимым имуществом. Кроме того, митрополит Петре отметил, что в окружении Шорены Тетруашвили есть высокопоставленные духовные лица, которых за хорошее выполнение ее поручений, она называет «золотыми рыбками». Среди них называются: протопресвитер Георгий, хорепископ Теодоре, владыка Иаков.

С подобными заявлениями категорически не соглашается отец Теодор Гигнадзе, считающий, что коль секретарь-референт действительно управляет всем и вредит делу, то виноваты в этом 48 епископов, допустивших такое положение. При этом получится, что у ГПЦ нет ни патриарха, ни синода.

П.С. Чем закончится эта история — покажет время. Нам же со своей стороны хочется пожелать католикосу-патриаху скорейшего выздоровления и долгих лет жизни, а Грузии благополучно избежать дестабилизационных потрясений.

Ираклий Чхеидзе (Тбилиси), специально для EADaily