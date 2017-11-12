Иисус Христос был величайшим революционером..»Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» (Ф.М.Достоевский «Братья Карамазовы»)





«Он (Иисус) был со мной в трудные времена, в самые страшные моменты жизни. Иисус Христос, несомненно, был исторической фигурой – он был повстанцем, одним из наших, антиимпериалистов. Он восстал против Римской империи. Ибо кто мог бы сказать, что Иисус был капиталистом? Нет. Иуда был капиталистом, взяв свои сребреники! Христос был революционером. Он восстал против религиозных иерархий. Он восстал против экономической власти того времени. Он предпочел смерть для защиты своих гуманистических идеалов, и он жаждал перемен.»

Уго Чавес

Чья власть? — главный вопрос исторической драмы человечества.

Будем последовательно продвигаться по этой теме. Видимый театр борьбы за власть складывается из идеологических, политических, экономических кровавых и безкровных конкуренций, борьбы за власть над материальными «благами», как источника финансирования, борьбы за власть манипулировать народами, в интересах источника своей власти.

Источника всего два: от Бога и от революционера-Сатаны.

Свобода выбора человека и война сатаны на Бога — это причина разделения человечества, войн, союзов, любви и ненависти между религиями, народами, в семьях и в отдельно взятом человеке. Если он не принимает какую-либо сторону, то просто теряет свою личность, перестает быть человеком разумным, уподобляется скоту безсмысленному.

Самый первый фронт — духовная, невидимая брань, мысленное сражение за обладание разумом и душой — сердцем и, соответственно, телом человека.

На этом рубеже происходит первый шаг, подводящий к финальному выбору ответа на вопрос

«Кому принадлежит власть над человечеством?».

Человек определяется со своим «царём в голове». Так начинается разделение в результате которого: восстанет народ на народ и царство на царство Мк.13:8 Полки святых Каждый человек — это уникальная личность, живущая по образу и подобию того, кого она принимает как свой идеал, любит и славит.

По другому не живет человек. Он всегда своей жизнью славит того, кому как творец уподобляется. Это первозданный смысл жизни Адама — славить Создателя, сотвóршаго нéбо и зéмлю, мóре, и вся́, я́же въ ни́хъ Пс.145:6

Личность — начало, единица без которой не будет количественного и качественного, видимого показателя последователей идеала.

Богу важна каждая отдельно взятая душа, каждый человек, ценна каждая жизнь личности.

И каждая, в Очах Божиих, имеет вес и способна на поступки, которые Он кладет на весы Суда человечества. Участь всего человечества от Адама, за отступление от правил Богом установленных, ставшего смертным, тому первый образ и пример. От одного может зависеть судьба будущего всех.

Ахтунг! От вас может зависеть общечеловеческий образ жизни на Земле!

Андестенд?

Бог никогда не насилует священное право выбора человеком идеала и образа жизни — живой веры.

Не принуждает, не убеждает, не соблазняет. Выбор доброго или злого пути жизни, это только ваша ответственность. Источник познания добра и зла есть, только добраться к самому истоку нужно.

От чистого истока в прекрасное далёко,

В прекрасное далёко я начинаю путь.

Там самая чистая вода — правда, а чем дальше от него, тем больше он загрязнен болотными притоками лжи.

Полки святых,избранных в удел Бога, состоят из личностей, которые прошли путь выбора и испытания веры, и продолжают путь от чистого истока. Им ложь не привить. Они уже испили той воды, из того источника, о котором говорил Господь с самарянкой у колодца Иакова. Они уже не жаждут Правды, а сами её источники: …кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Ин.4

Самое главное, что идеал у христиан Один.

И Он в ответе за всех, кто уподобляется Ему, верит Ему, и славит Его. Он жизнь свою за них отдал. Что больше этой Любви есть? И славим Его как Царя нашей вечной жизни. Он был и есть Царь и Бог, как исповедал ап. Фома. И жертвовал собой за нас как Царь своего народа, верного Ему.

Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте.

Написано было:

Иисус Назорей, Царь Иудейский. Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил:

Я Царь Иудейский. Пилат отвечал: что я написал, то написал.

Ин.19 Власть от Бога Христианин не может иметь веры во власть от Бога — не через Царя.

О том и догмат Церкви говорит: «Бог промышляет о царствах и народах», «сам поставляет царей над народами», » поставляет, как видимых наместников своих в каждом царстве «, «и с этою целью дарует им от себя державу и силу «, » сам же, наконец, и управляет через царей земными царствами», » поставляет через Помазанников своих, и все прочие, низшие власти»

Параграф 117, Православно Догматическое Богословие.

Митр. Московский и Коломенский Макарий. А цитату: несть власть, аще не от Бога; сущая же власти от Бога учинены суть.

Рим.13:1 переводить как «всякая власть от Бога» — верх наглости.

«Несть» — не есть. «аще не от Бога» — если не от Бога. «Сущие» — подлинные, истинные, самые настоящие же власти от Бога. «Учинены» — устроены.

«Суть» — самое главное.

В строгом смысле :

Не является властью от Бога, если не по Божиему устроена, и это важно.

И если со вниманием вспомнить слова молитвы «Отче Наш», то и там нам дан образ устроения «власти от Бога» — Царство. В Царстве глава Царь.

И просим:»да будет воля твоя яко на Небеси и на земли». Не просто просим, мы только такой образ правления и можем чтить, как от Бога данный. В настоящий момент истории всех, кто исповедует этот догмат, пытаются ошельмовать некоей сектантской ересью царебожия. Флаг им руки и жернов мельничный на шею. Разговор отдельный.

На этом догмате разыгрывается финальный акт мировой истории.

В недалёком будущем все будут монархистами. Будет два народа и два царства(после окончательного разделения на верность идеалам), будет два царя, один от Бога, а другой от Сатаны.

В следующей публикации о Блоке Ада, который так же примет веру в то, что власть от Бога, это власть через одного проводника и творца промысла Бога над народами. Они выберут себе царя сами, по демократическому принципу наделят его властью, шоб покой и сон их берёг, и счета в банках, да туретчину не перекрывал для пляжнаго загорания…

За тот выбор одного — все выбиравшие и ответят. Ну, и он с ними, конечно.

И не надо мне про Сталина или Путина, как об отцах народа рассказывать, не о них речь.

Я ж телевизор не смотрю)))

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/21284/-