Игры «патриотов» на Чонгаре. Сергей Веселовский

Специальный выпуск программы «На Самом Деле» об инциденте в приграничной с Крымом Херсонской области Украины; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«На Чонгаре непонятные люди с непонятными людьми устроили перестрелку. С разных сторон идет скупа информации. Я попытался собрать всю вместе. Давайте разберемся, а вы выводы будете делать сами», — сказал ведущий программы.

«Первая информация, которая поступила от Алексея Журавко. Он достаточно спокойно объяснил, что происходит конфликт между местными жителями Херсонской области и представителями ислямовского батальона «Аскер», которые по привычке грабят местное население. В связи с этим произошла перестрелка, когда вызвали в помощь ВСУ», — дополнил он.