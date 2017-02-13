Игры «патриотов» на Чонгаре. Сергей Веселовский
Специальный выпуск программы «На Самом Деле» об инциденте в приграничной с Крымом Херсонской области Украины; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«На Чонгаре непонятные люди с непонятными людьми устроили перестрелку. С разных сторон идет скупа информации. Я попытался собрать всю вместе. Давайте разберемся, а вы выводы будете делать сами», — сказал ведущий программы.
«Первая информация, которая поступила от Алексея Журавко. Он достаточно спокойно объяснил, что происходит конфликт между местными жителями Херсонской области и представителями ислямовского батальона «Аскер», которые по привычке грабят местное население. В связи с этим произошла перестрелка, когда вызвали в помощь ВСУ», — дополнил он.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/igry-patriotov-na-chongare-sergej-veselovskij/