Игорь Плотницкий выразил соболезнования по поводу гибели сотрудника ОБСЕ

Глава ЛНР Игорь Плотницкий выразил соболезнования родным и близким сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, погибшего сегодня в результате подрыва автомобиля миссии в Славяносербском районе. Об этом говориться на официальном сайте главы Республики.

«Окончание Пасхальной недели в нашей Республике было омрачено печальным известием о подрыве автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на противотанковой мине в Славяносербском районе», — отметил он.

«Прежде всего хочу выразить слова соболезнования родным и близким погибшего сотрудника СММ ОБСЕ. Мы понимаем вашу боль и невосполнимость утраты», — сказал глава ЛНР.

«Но также хочу отметить, что этой трагедии можно было бы избежать при условии согласования сотрудниками миссии своих маршрутов с нашими силовыми структурами. Ведь человеческая жизнь — самая большая ценность, поэтому безопасностью людей нельзя пренебрегать», — подчеркнул он.

«Подобные трагедии в очередной раз показывают нам насколько важно работать согласованно и быть готовыми к любым провокациям», — добавил Плотницкий.

Он отметил, что данный взрыв «не просто унес жизнь человека, но и поставил под удар всю Республику».

«Мы прекрасно понимаем, кто и зачем это делает, но не поддадимся на провокации и никогда не будем отвечать тем же», — заявил глава ЛНР.

Сегодня Народная милиция ЛНР сообщила, что при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск — село Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии погиб, один получил ранение. В МГБ ЛНР заявили, что в районе Пришиба «действовала подготовленная украинская ДРГ».