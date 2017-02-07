ИГИЛ по-украински: у Порошенко хотят создать исламистское подразделение на границе с Крымом

Экс-председатель так называемого меджлиса, уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев хочет создать на границе Украины с Крымом исламистское спецподразделение.

«Мы призываем создать специальное подразделение на границе с Крымом, чтобы ребята на оккупированной территории могли перейти границу и вступить в эти подразделения», — сказал он в интервью украинским СМИ.

При этом, по его словам, есть определенные сложности с практической реализацией этой идеи.

«По подразделениям нам говорят, что сформировать подразделение по этническому признаку нельзя. Но здесь как раз всё должно быть понятно: у крымских татар, как и у мусульман, есть свои особенности: они не пьют, они не едят свинину, и, скажем, если в обычных батальонах капелланы ходят, то там должен быть мулла», — отметил Джемилев.

Боевиков для своего спецподразделения он, по некоторым данным, планирует набрать как среди крымских татар, так и среди членов так называемого «международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева» и других подобных банд, созданных в 2014 году чеченскими террористами, исповедующими радикальные формы ислама.