Иерусалим-на-Днепре: Генерал СБУ раскрыл «еврейский заговор»

Украинские политики заявили о новой страшной угрозе для страны помимо русского языка: на этот раз они нашли международный еврейский заговор. Как сообщает LIFE, с его «разоблачением» выступил 10 ноября в Кременчугской газете генерал-лейтенант Службы безопасности Украины Григорий Омельченко, депутат Верховной рады пяти созывов (1994–2012 годы), удостоенный в 2007 году звания Героя Украины «за выдающиеся личные заслуги в утверждении независимого Украинского государства».

— На сегодняшний день Украина — это главный приз для международного силинизма (очевидно, Омельченко имел в виду сионизм. — Прим. ред.). И борьба идёт за землю. Уже разработан план «нового Иерусалима», который хотят сделать на пяти областях: Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Центр — в городе Днепре. Культурная столица — Одесса, — рассказывает генерал-лейтенант.

— Запланировано было до 2020 года провести с принятием соответствующих законов референдум — поддерживают ли обитатели этих пяти регионов такой «украинский Иерусалим». Каждый обитатель этих регионов будет получать пенсию в 500 евро ежемесячно, вне зависимости от стажа работы и так далее.

Уже сформировано 12 руководителей этой новой республики. В следующем году в Украину будет завезено 100 тысяч экземпляров Торы — еврейской Библии, переведённой на украинский. Во всех этих городах уже открываются бесплатные курсы по изучению иврита.

Будет идти массовое переселение евреев в эти города. И до 2025 года запланировано переселение около 5 млн евреев из Иерусалима или других стран.

Помимо этого Омельченко «разоблачил» и евреев в высшей украинской власти, как явных, так и тайных, замаскированных.

— Когда была последняя перепись населения (в 2001 году. — Прим. ред.), этнических украинцев было около 80%. Но я не понимаю, почему во властные структуры избирают неукраинцев. Евреев, согласно переписи, 0,2%… У нас на сегодняшний день в парламенте менее 26% (очевидно, евреев. — Прим. ред.), — говорит Омельченко.

— И я вспоминаю спецоперацию в 1992 году, когда было принято постановление, которым упразднили графу «национальность» в паспортах. Тогда, грубо говоря, вешали на уши, что это требования Совета Европы. Я тогда спрашивал у (председателя Верховной рады в 1991–1994 и 2000–2002 годах. — Прим. ред.) Ивана Плюща: «Почему вы такое сотворили?» Он мне сознался, что давили из двух посольств: израильского и США.

Центробанк Украины, «просветил» генерал-лейтенант читателей «Кременчугской газеты», подчинён банковскому дому Ротшильдов, как и банки ещё 150 стран мира.

Надо сказать, Омельченко давно транслирует в популярных украинских СМИ национал-шовинистического пошиба (впрочем, где сейчас в Незалежной найти другие) идеи весьма специфического свойства.

Например, 30 марта этого года газета «Украина молодая» отвела целый разворот под статью генерал-лейтенанта, поведавшего читателям, что «Праукраина — это древнейшая интеллектуальная цивилизация на земле» и именно она была прародиной «ориев», то есть ариев: «В то время, когда народность ориев проживала на территории нынешней Украины…»

Далее, пишет он, «ории» принесли в Индию трезубец (герб современной Украины), «наши предки, царские скифы, называли себя наследниками атлантов» и т.д. Генерал-лейтенант дошёл даже до Евы (библейской или той, о которой пишут антропологи): по его словам, «главной фигурой в истории цивилизации была женщина-украинка».

— Украинцы являются предками европейцев, а территория современной Украины — колыбелью белой расы нынешней цивилизации, — резюмирует Омельченко.

Международный еврейский заговор смотрится здесь логичным продолжением. В обнищавшей стране, где, по данным ООН на начало 2017 года, 60% населения живёт за чертой бедности (до Евромайдана таких было около 10%), возвеличивающие украинцев псевдоисторические теории вполне находят почву для распространения, как и поиск врагов — русских, поляков, венгров.

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Владислав Мальцев