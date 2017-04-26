Идёт на разрыв: Киев ввёл энергетическую блокаду Донбасса на постоянной основе

Территории Луганской народной республики лишились поставок электроэнергии со стороны Киева.

По утверждению украинских властей, решение о блокаде было принято в связи с накопившимися долгами. Отмечается, что подача прекращена на неопределённое время: в Киеве не видят предпосылок для урегулирования ситуации.

В ЛНР подобный шаг назвали проявлением бессилия, а Россия заявила о намерении поддержать жителей Донбасса и взять на себя энергоснабжение региона.

Киев заявил о прекращении поставок электроэнергии на неподконтрольные ему территории Луганской народной республики. По утверждению украинской стороны, жители Донбасса были лишены энергоснабжения в связи с накопившимися за последние годы долгами. Об этом сообщил глава компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемых территориях Луганской области», — написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

По словам заместителя министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгия Туки, задолженность составляет 5,2 млрд гривен (свыше $194 млн).

«Задолженность Луганского энергетического объединения перед ГП „Энергорынок“ составляет 5,2 млрд грн. Этот долг условно распределён между контролируемой и неконтролируемой территориями — примерное соотношение 50 на 50», — заявил Тука в эфире телеканала ICTV.

Создавая повестку дня

Стоит отметить, что это уже не первый шаг Киева по изоляции региона.

Так, ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт» в связи с подрывом на мине под Луганском автомобиля миссии ОБСЕ. Президент Украины Пётр Порошенко в этом контексте вновь поднял вопрос о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН в разговоре с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

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Отключение ЛНР от энергоснабжения стало очередным поводом для Киева привлечь внимание к попыткам вернуть регион под своё влияние.

При этом украинские власти не пошли на более радикальные меры и не стали обесточивать Попаснянский водоканал, снабжающий ЛНР питьевой водой, чтобы не попасть под санкции со стороны Запада.

«Скорее всего, будет принято решение не отключать Попаснянский водоканал, чтобы не спровоцировать санкции, которые неизбежно будут в случае нарушения гуманитарных норм», — заявил Георгий Тука.

В ООН на ситуацию отреагировали только после прямого запроса, выразив дежурные опасения по поводу ухудшения положения жителей региона.

«Важно, чтобы гражданское население, которое оказалось в эпицентре боевых действий, не страдало ещё больше», — заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на обращение ТАСС.

Возобновления не будет

Тука также отметил, что возобновление поставок электроэнергии в ближайшем времени не планируется, так как в Киеве не видят никаких предпосылок для урегулирования ситуации.

«Сейчас прекращены любые хозяйственные отношения с неподконтрольными территориями. Говорить даже о перспективах погашения существующей задолженности было бы очень оптимистично», — отметил чиновник.

На этом фоне он предположил, что часть предприятий, действующих в Донбассе, прекратит своё существование из-за отсутствия рынка сбыта их продукции.

«На шахтах фактически можно ставить крест. На тех шахтах, которые добывают антрацит. <…> Для того чтобы они смогли свою продукцию продавать в Европу, нужно предоставлять украинские аутентичные документы, которых у них нет», — подчеркнул замминистра.

Завуалированный отказ

При этом Георгий Тука признал, что новая блокада Донбасса лишь укрепит жителей региона в мысли о невозможности возвращения в состав Украины.

«Я действительно считаю, что мы сами выталкиваем, интегрируем эти территории в Россию. Уровень жизни там падает, тут не о чем даже говорить. Но мы усиливаем связи этих территорий с Россией», — заявил чиновник.

В том же ключе высказалась и украинский омбудсмен Валерия Лутковская, отметив, что энергоблокада нарушает права жителей региона.

«Несомненно, она задевает их права. Это создаёт проблему для каждого человека», — сказала Лутковская в интервью NewsONE.

Она также отметила, что Киев предпринял отключение без внятного объяснения своего решения и что украинские власти не информировали о своих намерениях население Луганской области.

Россия поможет

В Москве тем временем уже заявили о стремлении поддержать жителей Донбасса и наладить электроснабжение. В частности, об этом сказал полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

«В соответствии с действиями властей Украины правительством России было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки», — приводит его слова Интерфакс.

Грызлов отметил, что ситуация с отключением электроэнергии фактически отделяет районы Донбасса от Украины.

О готовности России предпринять шаги по смягчению последствий блокады заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много, для того чтобы помочь минимизировать для людей, которые проживают в Донбассе, последствия политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев», — подчеркнул Песков.

Ущерб самим себе

В Донбассе действия украинских властей оценивают как нанесение ущерба самим себе.

«В какой-то степени действия Киева — результат того, что он попал в ловушку. Что бы ни предпринимал Киев, всё это идёт в ущерб Украине. Он сам создаёт проблему, а потом пытается её решить.

Теперь это тема для обсуждения в контактной группе и повод для затягивания выполнения Минских соглашений», — заявил RT cпикер парламента ДНР Денис Пушилин.

При этом он отметил, что объявленная блокада не стала для Луганска неожиданностью.

«Луганск был готов к подобному развитию событий, потому что уже не первый год имеет дело с киевской властью. Буквально в течение часа после отключения снабжение электроэнергией ЛНР было восстановлено за счёт России, которая в виде гуманитарной помощи начала поставки, и за счёт ДНР», — подчеркнул Пушилин.

Очередным проявлением крайне жёсткого отношения к Донбассу назвал меры украинских властей полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Украина в очередной раз показала, что Донбасс её не интересует и что она всячески пытается от него избавиться.

Это явное проявление с её стороны абсолютного нежелания воспринимать людей в Донбассе как равных в правах граждан», — заметил он.

Взяли в тиски

Энергетической изоляции Донбасса предшествовали и другие попытки Киева наказать неподконтрольные территории.

Так, в середине марта Совет национальной безопасности и обороны Украины по предложению президента страны Петра Порошенко инициировал полное прекращение транспортного сообщения с регионом.

Решение было принято — даже несмотря на признание того факта, что эта блокада может дорого обойтись государству в экономическом плане.

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Распоряжение властей было с энтузиазмом встречено украинскими радикалами, которые ещё в конце января нынешнего года перекрыли грузовое железнодорожное сообщение с регионом.

Их действия привели к перебоям с поставками антрацита, из-за чего Киев был вынужден ввести чрезвычайные меры в энергетике.

Ранее Киев фактически устроил социальную блокаду Донбасса, отрезав его жителей от соцобеспечения и банковского обслуживания.

Кроме того, на Украине считают недействительными документы, полученные на территории ДНР и ЛНР.

Чтобы поддержать жителей региона в сложной ситуации, президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о временном признании их документов в Российской Федерации.

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Полина Духанова