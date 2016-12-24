Иди-ка ты с Богом, Польша

Всегда, конечно, говорят, есть к чему стремиться, однако порой, кажется, что хуже уже и быть не может – все настолько плохо, что «ни в сказке сказать, ни пером описать». Вон вам и получается, в конце концов, российско-польская история, которая, как любят говорить на Западе, «хэппи эндом» не закончится однозначно.

И, в принципе, никто особо не должен расстраиваться – трещина пошла уже очень давно. Но почему-то Россия до сих пор то ли верит в перемены, то ли переоценивает Варшаву, которая четко дала понять, что ее вполне устраивает в принципе отсутствие каких-либо отношений и связей с Москвой. Может, пора ее отпустить? Может, пора отправить в свободное плавание, не пытаясь убедить не совершать огромную ошибку, перечеркивая все, что когда-либо связывало две страны? Как говорится, на ошибках учатся, так пусть же и Варшава наступит на грабли, сама, да побольнее, может, что в голову дельное и придет властям в следующий раз (если он, конечно, вообще когда-нибудь выдастся).

Польша потеряна для цивилизованного общества. Начался такой «разбор полетов», что «мама не горюй».

Сначала Варшава приравнивает украинский национализм к нацизму и коммунизму, тем самым давая зеленый свет всем тем, кто так долго хотел все вокруг крушить и ломать – украинские памятники оказались в зоне риска и об их дальнейшем существовании на территории Польши и речи может не идти вовсе.

А потом ставит под угрозу все советское и российское, что до сих пор сохранилось на польской земле. И без всяких изменений в законодательстве, которое запрещает «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя», этой страны монументы, памятники не щадили, так теперь же и совсем не возникнет вопросов, типа «а можно ли так поступать?», «правильно ли это?». Можно, правильно и нужно. Все.

Но вот что меня больше потрясает: российская сторона все еще не оставляет надежды на восстановление отношений с Польшей, верит в лучшее будущее.

«Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя». Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях».

Пусть надежда и умирает, как правило, последней, но в этом случае, кажется, она уже покинула Польшу. С каждым ударом по истории, по наследию, Варшава отдаляется от Москвы, становится действительно чужой, перечеркивая все, что было, и все, что когда-то могло бы возникнуть между двумя странами.

Пожалуй, окончательную точку Польша поставила в апреле этого года, когда было принято решение демонтировать Памятник благодарности советским воинам в польском городе Ланьцут. А на его месте планировали поставить елку на время рождественских праздников. Захотели – сделали, безо всяких консультаций и попыток посоветоваться с российской стороной. Знаете, тогда очень точно высказались в МИД РФ на данную тему, назвав все это актом самого настоящего демонстративного цинизма.

Так, может, пускай идет Польша своей дорогой, раз позволяет себе такие действия? Не стоит за нее держаться и пытаться «вытащить» из антироссийской трясины, в которой страна сама же и увязла. Не хочет быть «спасенной» государство, так зачем же свое время тратить на тех, кто в этом не нуждается?

Согласна, без внимания подобные акты оставлять ни в коем случае нельзя. Виновные должны быть наказаны, понести ответственность за совершенное и ответить перед компетентными органами за содеянное. Но не более – дальше пущай идут с Богом…

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По материалам: http://publizist.ru/blogs/108991/16236/-