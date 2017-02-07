Идея о полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе потеряла актуальность, — Лукашевич

Идея о необходимости развертывания полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе потеряла свою актуальность после безрезультатных консультаций в 2016 году, заявил в понедельник постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Эта тема (полицейской миссии ОБСЕ — ред.) никак не звучит в рамках ОБСЕ. Она потеряла свою актуальность, когда консенсуса не было достигнуто после некоторых консультаций в прошлом году с учетом интересов украинских коллег поставить эту тему. К тому же, я точно знаю из разговоров с руководителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые контактируют на линии соприкосновения, что эта идея очень опасная и с точки зрения самого персонала миссии, и с точки зрения перспектив содействия урегулированию», — заявил Лукашевич в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что «выгода Специальной мониторинговой миссии в том, что она носит гражданских характер, она одобрена решением всех 57 государств-участников и является очень важным стабилизирующим фактором, в том числе и в рамках реализации сторонами своих обязательств по минскому комплексу мер, который, я напомню, был в том числе подтвержден специальной резолюцией СБ ООН 2202».

«Эта тема, как мне кажется, специально вводится в оборот, чтобы еще больше осложнить переговорный процесс между сторонами. Совершенно понятно, и мы об этом уже громко говорим в рамках наших дискуссий в Постоянном совете и в других форматах, что Киев определенно не заинтересован в выполнении минских соглашений и, прежде всего, политической части, равно как и военной, и стремится обострить ситуацию в Донбассе с тем, чтобы уйти от ответственности за выполнение своих международных обязательств», — добавил российский постпред.